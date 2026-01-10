恐怖！35歲男衝加油站自焚 太痛「見人就撲」1民眾遭波及燙傷

新北市板橋民族路一間加油站9日傍晚接近6點時，突然衝進一名男子，疑似想自焚，拿起加油槍就潑油點火，過程中還導致一名加油站內的民眾燒燙傷，男子一度和加油站人員對峙，甚至還撲向消防人員，被當場壓制。

男闖加油站舉油槍淋軀體著火！ 還朝消防員猛撲

加油站裡起火，監視器拍下事發瞬間，一團火球猛烈燃燒，加油站人員拿著滅火器拼命噴灑，火勢迅速撲滅，但濃煙密布，遠遠的還看到一個人腳步緩慢的向前，身上還冒著煙，正在加油的廖小姐全程目擊驚悚瞬間，她直呼很想走，但油槍還在車上，所以也走不掉，所以只好趕快先下車。

加油站人員拿滅火器猛噴男子。圖／翻攝自threads@weijack204

幾分鐘前，35歲的林姓男子男子從對街違規過馬路，衝進加油站，拿起加油槍就往自己身上猛澆，砰的一聲，他用打火機瞬間引燃火勢，疑似因為太過疼痛，他還一度撲向旁邊的民眾，連民眾也被燒燙傷。

男子9日傍晚衝加油站自焚。圖／台視新聞

消防人員趕到，男子還撲向消防人員，一度想要攻擊，消防人員噴水讓他失去重心後，當場壓制。

消防員壓制男子。圖／翻攝自FB社團@我是板橋人

被無辜波及的曾姓民眾右腿後側燒燙傷，還有疑似想要自焚的林姓男子都立刻送醫，幸好沒有生命危險。

35歲男子皮膚燒燙傷，遭波及民眾右腿後側燒燙傷。圖／台視新聞

下班尖峰引騷動！傳出男子還帶武器 警否認：沒有刀械攻擊

海山分局海山所副所長蕭元傑表示，民眾林男至加油站將汽油淋在身上，點燃手中之打火機、火勢過程中波及一旁曾姓民眾。

由於當時正值下班時間，加油站裡面全都是客人，甚至還有一輛保全運鈔車，就連旁邊的大馬路也都有下班人潮，一度引起慌亂，甚至還有民眾誤傳說現場有刀械。

警方趕到後調閱相關監視器，確認沒有刀械攻擊的事情，也確認保全運鈔車裡沒有載運現金，至於男子自焚的原因還要繼續深入調查，追究相關責任。

