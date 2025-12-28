恐怖！5歲童北海道滑雪場搭電扶梯…突摔倒「手臂遭夾」命危

日本北海道小樽市一處滑雪場，今上午傳出意外，一名5歲男童在戶外電扶梯上，不慎手臂被夾住，男童被消防隊救出時已無意識，情況危急。

警方正在事發電扶梯調查。（圖／翻攝NNN）

綜合日媒報導，根據當地警消部門表示，事發地點為小樽市「朝里川溫泉滑雪場」，意外發生於今天上午10時左右，這名男童的母親緊急報案表示，「孩子被滑雪場的電扶梯夾住了。」報導表示，男童當時正在滑雪場內，要乘坐連接停車場與中心大樓的帶式輸送電扶梯。

根據警方調查指出，男童當時在電扶梯上行至終點附近，不慎跌倒，右手被夾入扶梯縫隙，警消獲報後緊急趕到現場，花了約45分鐘將男童救出，但男童已失去意識，甚至一度出現沒有呼吸，緊急將男童送醫治療。警方指出，具體傷勢及事故原因仍在調查中。

而警察與工作人員正在現場仔細檢查事發的電扶梯，警方並呼籲滑雪民眾注意安全，尤其是小孩與扶梯、機械設施的使用安全。朝里川溫泉滑雪場距離札幌車程40分鐘、距離小樽車程15分鐘，交通便利，吸引不少喜愛滑雪的遊客到訪。

