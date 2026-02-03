恐怖…6歲女童隨家長回老家打掃 腦子被1種菌啃出20個洞
年近春節，許多人開始大掃除，但河南鄭州一名6歲女孩竟因此差點沒命。這名女童隨家人回久無人居的老家打掃，之後連續發燒17天，經醫院檢查後發現她的腦部被真菌侵蝕出20多個空洞，腦組織遭嚴重破壞。醫生表示，女童應該是和家人一起大掃除時，不慎吸入帶有黴菌的粉塵，因此被感染，「如果不是第一時間治療，腦袋就完全壞掉了」。
綜合錢江晚報、香港01等媒體報導，女童1月中隨家人回老家打掃，之後開始發燒，到第17天仍沒退燒。家人帶她前往鄭州大學第一附屬醫院就醫，醫生對女童腦部掃描後，發現竟然有20多個大小不一的坑洞，宛若被老鼠啃過。
鄭州鄭大一附院兒童重症監護室副主任醫師霍玉峰解釋，女童感染的是「煙麴黴」，這是一種常見於潮濕、黴變環境中的真菌，可生長在土壤、空氣、汙染的食品、霉腐物等物體上，容易入侵到人體器官如肺部，若長時間未治療具有致命性。
▲ 影片來源：YouTube＠weishi-sky（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
醫生詢問親屬後推測，女童很可能是在大掃除時吸入大量粉塵，黴菌孢子經呼吸道進入體內，再加上兒童免疫系統脆弱，黴菌易侵入血液攻擊腦部。腦部影像顯示，女童的腦部出現20幾個大小不一的空洞，「非常罕見」，醫生表示，如果不是第一時間治療，女童的腦袋恐「完全壞掉」；幸虧經過急救，女童已無大礙。
據了解，煙麴黴多見於長期潮濕、通風不良、長期無人居住的老舊房屋，在牆角、衣櫃、床墊等隱蔽處易大量滋生。清掃時揚起的粉塵，往往含有大量黴菌孢子，極易被人體吸入，對免疫系統尚未成熟的兒童及免疫力較低者風險更高。
醫生提醒，清掃長期無人居住的房屋需科學防護，建議盡量不要讓兒童或老年人參與。清掃人員宜佩戴N95口罩、手套與長袖衣物；先充分通風30分鐘再清潔，避免用掃帚直掃揚起粉塵，改用濕布或吸塵器，黴變部位可用除黴劑處理或直接更換，清潔後再次徹底通風。
更多世界日報報導
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走
其他人也在看
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
小心！癌細胞最愛寄生的5種體質，你中了幾項？醫生建議先改掉這4個習慣
你知道嗎？癌症不是突然冒出來的，它就像寄生蟲，會慢慢在身體找尋最舒適的「住處」。基因醫師張家銘提到，身體的免疫系統本來可以認出異常細胞並清除它們，但當你的免疫警報鈍了、代謝失衡、腸道訊號不靈敏時，癌細胞就悄悄安居落戶，佔地為王了。
30歲男早起如廁「1分鐘後猝死」 醫：3件事同時做...超危險
大陸河南一名30歲楊姓男子，1月30日早上8點多在家中如廁時突然倒地，經家人發現並緊急送醫後仍宣告不治。楊男的妻子透露，丈夫生前獨力照顧正在接受化療的公公及3名未成年子女，長期承受巨大壓力，如今驟然離世，讓全家陷入困境。
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
藍莓「這樣吃」營養價值最高！營養師認證 正在吃這1種藥要小心
藍莓因為富含強大的抗氧化物質，被譽為「超級食物」和「北美藍寶石」。林俐岑營養師的小天地分享，它的營養價值很高，很建議大家將藍莓納入你的日常飲食中。 藍莓6大健康益處 藍莓最珍貴的成分在於花青素（Anthocyanins），這是一種強效的抗氧化物質（植化素），也是讓藍莓呈現深藍紫色的原因。 1、護眼與舒緩疲勞花青素能促進視網膜上的「視紫質」再生，有助於視力恢復。特別適合現代長時間使用 3C 產品的人，能舒緩眼睛酸澀、疲勞，甚至有助於預防黃斑部病變。2、抗氧化與抗老藍莓的抗氧化能力在蔬果中名列前茅，能中和體內的自由基。幫助減少細胞受損，對於延緩肌膚老化、預防癌症都有正面幫助。3、保護心血管研究顯示，藍莓有助於改善血管內皮功能，且能防止壞膽固醇（LDL）氧化。有助於調節血壓，降低動脈硬化與心臟疾病的風險。4、提升腦力與記憶力藍莓的花青素能夠穿過血腦屏障，保護腦神經。能夠延緩大腦老化，對於提升短期記憶力、預防老年失智（阿茲海默症）有潛在幫助。5、穩定血糖藍莓屬於低 GI（升糖指數）水果，且富含纖維。食用後血糖波動較小，甚至有研究指出它能改善胰島素敏感性，適合糖尿病友適量食用。6、預防泌尿道感染
別再只選糙米了！醫揭「腸道第一名穀物」，降膽固醇、阻斷大腸癌
想吃澱粉又怕身體負擔，想顧腸道卻只知道吃糙米、小米嗎？其實，有一種穀物在各項腸道益處中幾乎都名列前茅！醫師指出，若要挑選一種能改善腸道菌相、增加排便，並有助於生成「短鏈脂肪酸」的全穀物，首選可能會是「
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
她60歲不到就肌少症走不動！醫：錯在「這種養生習慣」愈吃愈虛
「我飲食很健康啊，幾乎不吃紅肉、不碰油炸！」很多人以為，吃得清淡、少油少肉就是健康的終極密碼，但真相可能讓你大吃一驚！醫師提醒，清淡飲食可能正在悄悄掏空你的肌肉與體力。 她60歲不到，卻被診斷出
謝金燕「兩個月天天吃火鍋」體重反而下降！ 曝進食訣竅：每天都吃得好開心
51歲的謝金燕長期維持緊實體態與凍齡外貌，經常在社群平台分享自拍與生活點滴。她昨（1）日在IG限時動態曬出體重計照片，只見數字顯示46.95公斤，再度引發粉絲關注。讓不少人意外的是，謝金燕坦言這樣的體態並不是靠節食維持，反而最近兩個月幾乎天天吃火鍋，體重不但沒有上升還下降！
中國女童大掃除後高燒17天 元兇是它
[NOWnews今日新聞]農曆春節前，許多人都會替家裡進行大掃除，但中國河南有名6歲女童，在協助家人清掃老家後，連續高燒17天，送到醫院才發現腦部出現20餘個坑洞，元兇是煙麴黴菌。綜合中港媒體報導，河...
安樂死婦女遺願捐出「自己的臉」！ 促成全球首例移植手術助毀容的她重獲新生
西班牙巴塞隆納（Barcelona）瓦爾德希伯倫醫院（Vall d'Hebron）近日完成「全球首例」臉部移植手術，一名選擇安樂死的女性捐出自己的臉部，讓另一名身受食肉菌感染毀容，無法正常飲食的女子卡梅（Carme）重獲新生。卡梅也親自出席記者會表示，「我今天來到這裡，為了表達我的謝意。」
別再沾沙茶醬！火鍋沾醬改加「5物」更香 營養師大讚：還抗發炎
冬天吃火鍋最暖胃，但不少人愛沾醬，恐增加健康負擔。功能醫學營養師呂美寶表示，吃火鍋時選擇優質蛋白質、大量蔬菜纖維，健康又增飽足感，但要特別注意沾醬，推薦可用蔥花、蒜泥、生辣椒等，來取代沙茶醬、醬油膏，避免吃進過量鈉與油脂。
皮蛇疫苗竟能預防失智！30萬人研究：風險降20％
刊登於國際頂尖期刊《細胞》的最新研究顯示，活性減毒帶狀疱疹疫苗具備預防失智症的潛力，接種者罹患失智症的機率可降低約20%，且對女性的保護效果更為顯著。這項由英國卡地夫大學、美國史丹佛大學與德國海德堡全球健康研究所組成的跨國團隊所進行的研究，分析了約30萬名英國威爾斯居民的健康紀錄。
袁惟仁腦溢血後人生驟變 醫提醒：「722原則」量血壓才能預防！
資深音樂人袁惟仁昨日傳出病逝消息，享年57歲。醫師指出，腦溢血中風與高血壓關係密切，冬季因氣溫驟降、溫差擴大，更容易誘發腦出血，呼籲民眾落實每天量血壓習慣，及早控制血壓以預防中風。
大S逝世1年「日韓疫情再拉警報」！醫：出國換方式感染病毒
女星大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲，消息震撼外界，也讓S媽承受難以承受的喪女之痛。重症科醫師黃軒也示警，不少民眾規劃前往日本、韓國或東南亞國家度假，不過出國不代表風險降低，「只是換了一種感染病毒的方式」，旅途中仍須留意各地常見傳染病。
袁惟仁57歲病逝》醫師解析「腦溢血」致命關鍵：高血壓失控是最大元凶
知名音樂人袁惟仁，曾打造多首華語流行樂壇經典作品，是不少歌手背後的重要推手，卻在
東亞裔喝酒會臉紅是一種「基因缺陷」 最好別喝酒
紐約時報報導，東亞裔群體在喝酒之後，特別容易臉紅。科學家發現，這種所謂的「亞洲臉紅症」，並不是過敏反應，而是一種基因突變所導致的；這種基因突變，會阻礙身體分泌出一種酵素，以完全分解酒精，並導致毒素累積
脖子後腫一塊？小心可能是富貴包！ 醫師帶你了解背後成因，掌握預防「4種方式」！
【緯來新聞網】你有摸過脖子後面有凸凸一塊嗎？可能是所謂的「富貴包」！使用3C產品是現代人常見的生活習
49歲男睡前突發心梗OHCA 太太機警CPR奇蹟重生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：患者（右）康復後沒有任何後遺症重返職場，左為吳慧中醫師／澄清醫院提供 一名49歲游姓男子心肺功能停止(OHCA)，由救護車送到澄清醫院中港院區
泡麵鈉含量佔每日8成！營養師曝「醬包減半」妙招安心吃
近期氣溫驟降，泡麵成為民眾抗寒首選，但長年被貼上「不健康」標籤。衛生福利部桃園醫院營養科營養師陳綉文指出，泡麵關鍵在於吃法與搭配，掌握「少鹽、多菜、加蛋白質」原則，就能暖胃又顧健康。