恐怖…6歲女童隨家長回老家打掃 腦子被1種菌啃出20個洞

年近春節，許多人開始大掃除，但河南鄭州一名6歲女孩竟因此差點沒命。這名女童隨家人回久無人居的老家打掃，之後連續發燒17天，經醫院檢查後發現她的腦部被真菌侵蝕出20多個空洞，腦組織遭嚴重破壞。醫生表示，女童應該是和家人一起大掃除時，不慎吸入帶有黴菌的粉塵，因此被感染，「如果不是第一時間治療，腦袋就完全壞掉了」。

綜合錢江晚報、香港01等媒體報導，女童1月中隨家人回老家打掃，之後開始發燒，到第17天仍沒退燒。家人帶她前往鄭州大學第一附屬醫院就醫，醫生對女童腦部掃描後，發現竟然有20多個大小不一的坑洞，宛若被老鼠啃過。

鄭州鄭大一附院兒童重症監護室副主任醫師霍玉峰解釋，女童感染的是「煙麴黴」，這是一種常見於潮濕、黴變環境中的真菌，可生長在土壤、空氣、汙染的食品、霉腐物等物體上，容易入侵到人體器官如肺部，若長時間未治療具有致命性。

醫生詢問親屬後推測，女童很可能是在大掃除時吸入大量粉塵，黴菌孢子經呼吸道進入體內，再加上兒童免疫系統脆弱，黴菌易侵入血液攻擊腦部。腦部影像顯示，女童的腦部出現20幾個大小不一的空洞，「非常罕見」，醫生表示，如果不是第一時間治療，女童的腦袋恐「完全壞掉」；幸虧經過急救，女童已無大礙。

據了解，煙麴黴多見於長期潮濕、通風不良、長期無人居住的老舊房屋，在牆角、衣櫃、床墊等隱蔽處易大量滋生。清掃時揚起的粉塵，往往含有大量黴菌孢子，極易被人體吸入，對免疫系統尚未成熟的兒童及免疫力較低者風險更高。

醫生提醒，清掃長期無人居住的房屋需科學防護，建議盡量不要讓兒童或老年人參與。清掃人員宜佩戴N95口罩、手套與長袖衣物；先充分通風30分鐘再清潔，避免用掃帚直掃揚起粉塵，改用濕布或吸塵器，黴變部位可用除黴劑處理或直接更換，清潔後再次徹底通風。

