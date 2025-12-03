恐怖！7旬翁膝蓋腫痛以為退化關節炎，抽積水竟驗出「肺結核菌」

長輩的膝蓋如果長期腫痛，多數人都會以為是年紀大、退化性關節炎在作怪。然而，中部一名74歲的賴先生長期左膝腫痛，一直以為自己只是單純的關節退化，所以自行服用止痛藥，甚至熱敷復健了好幾個月。

結果，膝蓋狀況反而越來越嚴重，腫脹到無法彎曲，只好至台中慈濟就醫。台中慈濟醫院關節中心主任周立展檢查發現，竟是罕見的「肺結核菌侵襲膝蓋」。

膝蓋腫脹無法彎曲！肺結核菌感染擴散

周立展主任在抽取膝關節積液化驗後發現，並非常見的細菌感染。進一步安排X光和磁振造影檢查後，影像顯示膝蓋內不僅有大量積液，甚至已經化膿，屬於嚴重的關節感染。

為了避免感染持續惡化，緊急施行微創關節鏡清創手術。令人驚訝的是，手術檢體送病理化驗後，竟赫然發現「結核分枝桿菌」，這證實賴先生的膝蓋問題不是單純的退化，而是罕見的「肺外結核感染」引起的骨結核病變。隨後會診感染科與胸腔科醫師，最終在賴先生的痰液中也培養出結核菌，證實為「肺結核合併肺外感染」。

罕見「骨結核」和一般肺結核有何不同？

周立展主任指出，結核菌感染膝關節其實是比較少見的，因為結核菌多半會侵犯肺部，侵犯膝關節或脊椎的比例不到一成。結核菌最初在賴先生肺部引起感染，但他並沒有慢性咳嗽、胸悶、發燒等典型的肺結核相關症狀，初期難以診斷。

因為結核菌可經由血液或淋巴傳播，除了膝關節，脊椎或其他關節如肩、腕關節也都可能被結核菌侵犯。若賴先生延誤治療，結核菌會逐漸侵蝕關節骨頭，最嚴重就可能必須置換人工膝關節。

後續賴先生住院期間接受抗結核藥物治療，一週後膝蓋腫脹消退，可正常行走。周立展主任提醒，雖然症狀改善，但結核菌的清除需要時間。病人出院後仍須持續服藥至少9個月，並定期門診追蹤，確保結核菌完全清除，才能避免復發或進一步的關節損壞。

周立展主任呼籲，如果膝蓋、背部或其他關節出現長期腫痛、久治不癒的情況，務必及早就醫找出根本原因。若同時合併出現久咳不癒或背痛等症狀，更要提高警覺，這可能就是結核菌感染的警訊。及時治療能讓病人像賴先生一樣恢復良好，避免造成骨關節損壞甚至永久功能喪失。



