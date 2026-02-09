恐怖！7黑警私闖豪宅勒索民眾160萬 放狠話：不給錢就逮捕

7名黑警上門勒索民眾，已被逮捕。示意圖，非當事人／Pixabay

馬來西亞日前發生一起警察知法犯法、勒索民眾的案件！7名警察帶了5名同夥，在2月5日深夜11點多闖進當地號稱「馬來西亞比佛利山莊」的社區其中一間豪宅，對屋內的居民勒索馬幣20萬令吉（約新台幣160萬元），還威脅他們說不付錢就要逮捕屋內總共8名中國籍民眾。被威脅的中國男子當場付款，事後報警，警方已經將這7名「黑警」抓起來了。

綜合東方日報、中國報之報導，7名黑警闖進的豪宅是加影綠野山莊（Country Heights），這是馬來西亞第一個有門禁和有看守的住宅社區，就連之前的馬來西亞首相都曾在這個社區置產。

事發當晚，31歲中國籍男子和另外7名同為中國籍的友人在豪宅內，突然被12名男子破門而入，他們自稱是警察，身上也穿著警察的外套，還對屋內眾人出示警察證件，接著在沒有搜索令的情況下，強行檢查所有人的筆電和手機，還拍下這8名中國人的護照資料。

黑警指控這8名中國人涉嫌從事柬埔寨詐騙活動，但並未拿出任何證據，隨後就透過電話找了一名翻譯，對這群中國人要求支付馬幣20萬令吉，不然就要向移民局舉報並且逮捕他們。

這群中國人其中一名男子，當下為了保護女伴，只好立即向遠在中國的老闆求助借錢，並依照黑警的指示，轉帳馬幣20萬令吉到黑警指定的加密貨幣錢包，而7名黑警和5名同夥得手之後還威脅這群中國人，在2天之內必須搬走，否則會再次找上他們，接著就迅速離開豪宅。

被勒索的中國人事發後報案，當地警方隨即展開調查，發現這群中國人的護照都沒有到過柬埔寨的紀錄，之後透過社區的監視器畫面，找到進出社區的車輛，循線逮捕了7名黑警，其中還有職位很高的警長。報導指出，這7名黑警的年資介於2至27年，且分別隸屬當地不同警區；目前警方已經對這7名黑警勒索一事展開調查。



