恐怖！ 71歲駕駛疑反應不及 撞倒機車「再將騎士前推」
嘉義縣 / 綜合報導
高齡駕駛又肇事了嗎？25日下午3點多，一名71歲女駕駛，行經嘉義台一線275.5公里處時，疑似來不及反應，追撞準備跨越路口的77歲女騎士，後座男乘客摔飛。只見被撞的女騎士還來不及爬起身來，車子又繼續往前開，造成被撞騎士連人帶車再被往前推行的狀況，場面相當驚險。
轎車駕駛行經路口放慢車速，但眼前一輛機車這時穿越路口，騎士減速後沒多久，遭到一輛直行白色轎車給撞上，騎士及後座乘客倒地後，騎士似乎還來不及爬起，但轎車卻是不斷往前行駛，也讓騎士連人帶車被推行，目擊過程的駕駛趕緊按下喇叭，這時肇事駕駛終於停下車輛，遭撞的騎士也趕緊爬起，通報救護人員到場，附近民眾說：「差不多4點多，一台白車開過去，機車要這樣過去的樣子，才會撞到。」
事發就在25日下午3點多，71歲的女駕駛開車行經，嘉義縣台一線275.5公里處時，疑似來不及反應，撞上準備穿越路口的77歲的騎士，好險遭撞的騎士及乘客只有輕微擦挫傷，送醫後沒有大礙，嘉義縣警察局水上分局第五組巡官許筌輔說：「經查該案發普重機疑似未依規定，跨越內線至禁行機車道迴轉，故導致自小貨車反應不及撞上。」
71歲的肇事駕駛及騎士酒測值為0，意外原因還要釐清，而這撞擊過程實在驚險，還好女駕駛最終停下車輛，否則後果難以想像。
