恐怖！75歲翁凌晨機車騎上國道「還內側逆向」 遭車猛撞「陷火海」釀1死

國道1號嘉義水上段，發生75歲老翁機車逆向遭撞死車禍。讀者提供



真的太恐怖！在高速公路上行駛在內側車道，竟然迎面而來一輛機車！這一起恐怖車禍發生在國道一號北上272.3公里嘉義水上段，今天（11／30）凌晨3點42分發生死亡車禍，75歲王姓老翁騎機車，誤駛入快速道路後，又闖入國道逆向行駛在內側車道，後來遭一輛小轎車撞上，兩車起火燃燒，老翁當場死亡，檢警釐清機車逆向行駛國道的原因。

國道警方調查， 75歲王姓老翁騎乘機車誤闖台82線快速道路，接著又轉入國道一號，原本順向行駛，但不知為何又突然迴轉逆向行駛，甚至不是行駛路肩，而行駛在內側車道。

王翁逆向行駛國道，沒過多久就與49歲林男駕駛的轎車發生撞擊，撞擊後王姓老翁摔落於內側車道，後續機車卡在轎車車頭，2車往前滑行並起火燃燒，王姓老翁當場死亡，酒測值仍待法醫相驗，林男無飲酒情形。

國道警方提醒，用路人駕駛機慢車應注意標誌、標線指示，避免誤闖國道，如誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助。

