恐怖6小時！男友囚禁前任「公審」逼全裸剪髮 女友竟在旁助勢看戲

社會中心／台北報導

黃男前女友分手後的糾紛，竟夥同林姓現任女友及多名友人，將其拘禁凌虐長達6小時。（示意圖，非當事者／翻攝pixabay）

台北市發生一起駭人聽聞的集體凌虐性侵案。一名黃姓男子，因不滿前女友A女（化名）分手後的糾紛，竟夥同林姓現任女友及多名友人，闖入A女住處將其拘禁凌虐長達6小時。期間眾人不僅持菸灰缸、椅子圍毆A女，更強逼其全裸跪地、剪去頭髮羞辱。最惡劣的是，黃男甚至持黑色塑膠條性侵A女，而林女竟在旁叫囂助勢。台北地院審理後，依幫助犯攜帶兇器強制性交罪，判處林女有期徒刑3年10月。

判決書指出，黃男因不滿A女分手後雙方有金錢糾紛，且認為A女在外說壞話，所以於2018年2月某日凌晨，糾集林姓女友、陳姓乾妹、劉姓室友等人前往A女寄宿的友人家中談判。眾人趁外送員送餐時尾隨闖入，隨即展開宛如「公審」般的暴力凌虐。

黃男等人分持屋內的黑色塑膠條、菸灰缸、椅子、拖鞋等物品瘋狂毆打A女，導致其頭部、四肢多處挫傷。隨後，另一名陳姓女共犯趕抵現場，眾人變本加厲，喝令A女脫光全身衣物，要求她裸體跪下、趴下或站立，並持續施暴。期間，黃男更特地外出購買剪刀，交由陳女等人強行剪去A女的頭髮，以此方式剝奪A女行動自由並施以極度羞辱。

更令人髮指的在後頭，黃男為了「教訓」A女，揚言要帶她去賣淫，甚至持現場的黑色塑膠條強行侵入A女下體得逞。在此過程中，身為同性且為黃男的林姓現任女友，非但未阻止暴行，反而與其他在場人在旁言語助勢，給予黃男精神上的支持。

整場凌虐直到當天上午8、9時才結束，眾人離去後，渾身是傷的A女才爬出屋外求救。A女獲救後身心受創嚴重，經診斷罹患創傷後壓力症候群（PTSD），在法庭作證時甚至數度崩潰痛哭。

法院審理時，林女坦承犯行，並與A女父親達成和解及分期賠償。法官認為，林女雖未親自實施性侵，但在旁助勢已構成「幫助犯」，且手段兇殘、對被害人身心造成巨大危害。

儘管林女無前科且已道歉，但因宣告刑度超過2年，不符合緩刑要件，最終依幫助攜帶兇器強制性交罪，判處3年10月徒刑。至於主嫌黃男及其他共犯，先前已被高等法院分別判處9年2月至4年6月不等之重刑，部分案件目前仍在更審中。全案可上訴。

