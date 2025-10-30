恐怖9歲童刺死母 媽臨死前「腹部淌血」求最後抱抱：我活不下去了

示意圖。取自pixabay



一起駭人弒親命案，一名年僅9歲的男童，因不滿母親催促回家休息，竟憤而持刀刺向母親腹部，導致37歲的母親重傷不治。目擊者稱媽媽死前對兒子說「過來，再抱抱我，因為我活不下去了。」目前男童已被送到親戚家，警方正持續釐清案件細節。

根據《太陽報》（The Sun）與《Diário do Pará》等外媒報導，事件發生於9月底，地點位在巴西聖保羅市，卡琳（Caline Arruda dos Santos）與9歲兒子同住在繼父的住所。當天下午，男童在屋外與同伴玩耍，母親多次催促他回屋，並警告若不聽話就要告訴親戚。男童疑似因此心生不滿，憤怒之下走進廚房，取出一把廚刀藏於袖中。

廣告 廣告

當時卡琳正與19歲長子在門口談話，男童趁其不備，衝上前刺向母親的腹部，卡琳當場倒地、腹部鮮血直流。目擊者指出，母親倒下後仍虛弱對兒子說出遺言：「過來，再抱抱我，因為我活不下去了。」

鄰居聽見尖叫聲後趕緊上前協助，並將卡琳送往醫院，然而她在抵達前便因失血過多宣告死亡。警方初步調查後確認兇手為其9歲親生兒子，並依巴西法律程序交由兒童保護單位處理。

巴西《兒童與青少年法》規定，12歲以下的孩童不得刑事起訴，因此男童未被逮捕，目前由表親暫時監護。據報導，卡琳的大兒子透露，弟弟平時就有攻擊傾向，對大人管教反應強烈。部分親屬表示，事發後男童神情茫然，「他甚至不知道母親已經死去，是從其他孩子口中才得知事情的嚴重性。」

更多太報報導

富二代雙屍案！創投CEO「穩交女友疑非她」豪宅3女鞋主人身分曝

東京也有了！熊災擴散平地住宅區 專家憂「熊不冬眠」：人類讓牠們上癮

于朦朧媽媽爆去世「血手印告冤書」 喪子驚人黑幕曝光