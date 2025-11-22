恐慌指數狂飆！台股震盪這10檔ETF逆風抗跌 股債平衡發威

【記者呂承哲／台北報導】輝達慶祝行情僅上演一天，台股也跟著一天大漲、一天大跌，回到輝達開獎財報前的原點。台股本週在震盪下收跌3.51%，盤點市場上有布局台股市場的ETF，近一周表現贏過大盤的有46檔，最逆風抗跌的10檔跌幅介於0.49%至2.09%，包含6檔高股息ETF，2檔主題型ETF，1檔產業型ETF，績效最好的一檔，則是股債平衡型ETF，顯示在暴漲暴跌行情中，股債平衡配置確實能發揮分散風險的效果。

市場人士觀察，近一週最具抗跌性的 ETF 以平衡凱基雙核收息（00981T）表現最為突出，顯示在加權指數短線遭遇修正期間，具備七成債券部位的配置策略，確實能在震盪行情中發揮平衡波動的效果。近期市場對 AI 高估值產生疑慮，今年以來領漲的科技族群也在本波評價調整中領跌；在此情況下，債券的穩定度不僅能部分抵銷股價波動，還能提供固定收益，使整體投資組合在風險與報酬間維持更佳的均衡。

平衡凱基雙核收息（00981T）ETF 研究團隊指出，近期美股單日恐慌指數飆升 12.86%，反映市場風險情緒升溫，資金輪動速度加快。不過從基本面觀察，在已公布財報的科技巨頭中，多數企業均上調 EPS 年增率，雲端服務供應商與大型企業也同步擴大 AI 資本支出，顯示 AI 需求仍處於持續向上軌道，台股供應鏈可望率先受惠。

研究團隊進一步分析，美國政府甫結束史上最長關門期，使得近期經濟數據呈現真空，聯準會（FED）官員對 12 月是否降息態度轉趨保留，市場對延後降息的預期升高，也使投資人對美股高估值的信心出現鬆動。在雙重壓力下，全球股市波動度同步加劇。

在當前環境下，如欲提升投資組合的抗壓性，研究團隊建議採取股債平衡配置策略。股票方面，台股 2026 年企業營收與獲利預估持續上調，雖然成長力道仍集中於 AI 概念股，但近期修正反而提供分批布局的良機；債券部分，在預防性降息框架下，利率預料將維持區間震盪，可優先以票息率相對較高的投資級信用債作為核心資產。

平衡凱基雙核收息（00981T）以台股 25 強搭配全球 BBB 級債為主軸，既能以股票部位參與台股成長動能，也能透過債券部位掌握穩定收益。研究團隊認為，投資人可逢低分批布局，以逐步累積資產部位，掌握長期投資價值。

