恐慌指數狂飆！台股震盪這10檔ETF逆風抗跌 股債平衡發威
【記者呂承哲／台北報導】輝達慶祝行情僅上演一天，台股也跟著一天大漲、一天大跌，回到輝達開獎財報前的原點。台股本週在震盪下收跌3.51%，盤點市場上有布局台股市場的ETF，近一周表現贏過大盤的有46檔，最逆風抗跌的10檔跌幅介於0.49%至2.09%，包含6檔高股息ETF，2檔主題型ETF，1檔產業型ETF，績效最好的一檔，則是股債平衡型ETF，顯示在暴漲暴跌行情中，股債平衡配置確實能發揮分散風險的效果。
市場人士觀察，近一週最具抗跌性的 ETF 以平衡凱基雙核收息（00981T）表現最為突出，顯示在加權指數短線遭遇修正期間，具備七成債券部位的配置策略，確實能在震盪行情中發揮平衡波動的效果。近期市場對 AI 高估值產生疑慮，今年以來領漲的科技族群也在本波評價調整中領跌；在此情況下，債券的穩定度不僅能部分抵銷股價波動，還能提供固定收益，使整體投資組合在風險與報酬間維持更佳的均衡。
平衡凱基雙核收息（00981T）ETF 研究團隊指出，近期美股單日恐慌指數飆升 12.86%，反映市場風險情緒升溫，資金輪動速度加快。不過從基本面觀察，在已公布財報的科技巨頭中，多數企業均上調 EPS 年增率，雲端服務供應商與大型企業也同步擴大 AI 資本支出，顯示 AI 需求仍處於持續向上軌道，台股供應鏈可望率先受惠。
研究團隊進一步分析，美國政府甫結束史上最長關門期，使得近期經濟數據呈現真空，聯準會（FED）官員對 12 月是否降息態度轉趨保留，市場對延後降息的預期升高，也使投資人對美股高估值的信心出現鬆動。在雙重壓力下，全球股市波動度同步加劇。
在當前環境下，如欲提升投資組合的抗壓性，研究團隊建議採取股債平衡配置策略。股票方面，台股 2026 年企業營收與獲利預估持續上調，雖然成長力道仍集中於 AI 概念股，但近期修正反而提供分批布局的良機；債券部分，在預防性降息框架下，利率預料將維持區間震盪，可優先以票息率相對較高的投資級信用債作為核心資產。
平衡凱基雙核收息（00981T）以台股 25 強搭配全球 BBB 級債為主軸，既能以股票部位參與台股成長動能，也能透過債券部位掌握穩定收益。研究團隊認為，投資人可逢低分批布局，以逐步累積資產部位，掌握長期投資價值。
《台北股市》三大法人21日賣超前十大 電子重災區 凱基金調節萬張
【時報-台北電】台股21日加權指數收26434.94點，跌991.42點或3.61%，總成交值5774.35億元。三大法人賣超1080.73億元，其中外資賣超915.36億元，投信、自營商分別賣超12.63億元及賣超152.74億元。 三大法人賣超前十大個股，依類別分，8檔電子股、1檔金融股及1檔傳產股；依股價分，5檔百元股、1檔中價位股及4檔銅板股；賣超張數方面，9檔賣超上萬張，榜首為鴻海(2317)，賣超4萬2748張，台積電(2330)、友達(2409)名列二、三名，分別賣超3萬540張及賣超2萬2763張。第四及第五名為華邦電(2344)、台玻(1802)，其他依序為南亞科(2408)、緯創(3231)、欣興(3037)、凱基金(2883)及仁寶(2324)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為台積電(2330)422.98億元、鴻海(2317)96.18億元、欣興(3037)19.09億元。 ●三大法人21日賣超前十名： 1.鴻海(2317)收225.00元，跌11.50元或4.86%，成交量9.66萬張，三大法人賣超4萬2748張、估96.18億元，為連2日賣超，累計賣超時報資訊 ・ 1 天前
狂洩991點崩盤日！ETF一哥0050逆勢爆量30萬張 177億火線抄底涌現
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受美股低迷氣氛衝擊，今（21）日台股整體表現慘澹，收盤落在26434.94點，下跌991.42點，而龍頭股台積電（2330）收盤落在138...FTNN新聞網 ・ 1 天前
006208跌1元買1張！他接到心慌「感覺好像沒底」 網揭問題關鍵
006208跌1元買1張！他接到心慌「感覺好像沒底」 網揭問題關鍵EBC東森新聞 ・ 1 天前
《台北股市》台股跌近千點 國安基金：依市況妥適處理
【時報-台北電】台股21日指數下跌近千點，引發市場恐慌情緒。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，台灣經濟基本面相當穩健，輝達財報顯示AI並沒有泡沬的現象，國安基金將視市場情況，妥適處理；金管會也指出，台股跌幅相對重、僅比韓股小，但基本面並沒有改變，將持續關注國際情勢變化，祭出相應政策。 據金管會統計，整體亞股來看，台股21日收盤指數為26,434.94點，下跌991.42點，跌幅3.61％，成交量約5,498億元，同時段（截至下午13:30）亞洲主要股市狀況，新加坡跌0.91％，上海跌1.37％，香港跌1.40％，日本跌2.23％，韓國跌3.64％，台股相對跌得較重。 金管會仍強調，台股基本面數據強勁。今年截至10月底，台股本益比約23.32倍，現金殖利率達2.35％、加計股票股利為2.43％，國內上市櫃公司今年截至10月底累計營收約40.09兆元，較去年同期增加12.51％。 就整戶擔保維持率數字來看仍維持高檔，截至今年11月20日，信用交易的整戶擔保維持率為173.54％。 阮清華於普發現金記者會後受訪時指出，台股近日下跌，主要是受國際、特別是美股影響，日、韓、港股也都全面下挫時報資訊 ・ 1 天前
兆級ETF挑戰遇阻！0050再遭外資猛砍201億...「連賣第10週」 6檔高股息也被大出清
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數本週整體（11/17～11/21）下跌962.56點至26,434.94點，週跌幅3.51%。元大台灣50（0050）目前資產規模來到8815....FTNN新聞網 ・ 19 小時前
台股大跌991點 財政部：國安基金密切觀察
台股連日來大洗三溫暖，輝達20日才上演「財報救全村」，助台股指數大漲846點，未料隨即傳出輝達應收帳款暴增，成砍殺要角，讓台股21日開盤急殺、盤中一度崩跌逾千點，導致前日漲幅全部報銷；台積電也重挫70元，跌幅達4.81%，指數終場大跌991點，收在2萬6434點，創史上第六大跌點。對此，財政部指出，國安基金會觀察市場情況。中天新聞網 ・ 1 天前
《各報要聞》大基金一期 大砍半導體股
【時報-台北電】大陸國家集成電路產業投資基金有限公司（簡稱「大基金一期」），近期正加速對早期投資布局的半導體項目進行獲利了結。這檔被視為大陸半導體產業「國家隊」的指標性基金，近期頻頻在資本市場套現，顯示其資金運作策略，進入明顯的回收階段。 第一財經21日報導，本周（17日當周），上交所科創板兩家半導體企業：燕東微與拓荊科技相繼公告，揭露「大基金一期」的減持計畫。根據公告內容估算，這波減持金額總計超過人民幣（下同）30億元，龐大的資金流動引發市場高度關注。 半導體設備商拓荊科技20日晚間公告，「大基金一期」計畫在2025年12月12日至2026年3月11日期間，透過大宗交易方式減持不超過843.5萬股，占公司總股本比例上限為3％。 截至第三季末，「大基金一期」仍是拓荊科技的第一大股東，持股比例達19.57％，且全數為上市前取得的原始股。此次選擇以大宗交易方式減持，顯示其有意降低對次級市場股價的直接衝擊，但高達3％的減持上限，仍反映出資金回收節奏正在加快。 晶圓代工廠燕東微19日公布類似消息，「大基金一期」以「自身經營管理需要」為由，計畫在相同期間內，減持不超過2,141.43萬股，占總股時報資訊 ・ 1 天前
《通網股》遠傳啟動15億影視雙基金 跨國製作加速升級
【時報記者王逸芯台北報導】遠傳（4904）攜手文策院、韓國娛樂媒體巨擘CJ ENM、TVBS等重量級夥伴，共同成立「臺韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創娛樂基金」，雙基金規模合計逾15億元，全面推動臺灣影視內容的產業化與國際化。 其中，遠傳與文策院合資的「遠樂文創娛樂基金」聚焦國內外優質電影、戲劇與演唱會內容，透過跨國團隊合作與共同製作，強化臺灣原創內容在全球市場的競爭力；「臺韓娛樂文化內容基金」則由CJ ENM、遠傳與TVBS共同運作，鎖定具國際潛力的影視作品，打造跨國製作與發行平台，加速台灣影視內容的國際化腳步。 此外，米神國際攜手文策院、灰魚影像與公共電視共同出品的跨國實境綜藝《出去一下 WHAT A TRIP》已於多個國際串流平台同步上線，展現遠傳與文策院進軍國際級內容市場的企圖心。 遠傳也持續深化本土內容布局。自2023年4月起，friDay影音率先開設ESG頻道，匯集環境、人文與永續議題相關影片，從平台端推動永續教育與公共關懷。延續「以投代購」策略，遠傳投資拍攝的《極島森林2》以露營與旅行為主軸，融入森林保育與環境知識，透過走進山林、親近自然，引領觀眾在娛樂中獲得療癒，同時喚時報資訊 ・ 1 天前
12檔ETF買氣熱 兩類型最火
各主要股市11月以來，陸續受到AI前景出現雜音、評價面偏高等因素影響，震盪幅度加劇，台股與美股均跌破季線，投資人則趁勢湧入股票型ETF當中。據統計，有12檔ETF單周湧入超過千人以上，受益人數創下掛牌來新高，主要集中於美、台股市值型ETF以及主動式ETF當中。工商時報 ・ 10 小時前
主動式ETF換股 七進七出
主動式ETF本波績效表現突出，資金動向獲得市場高度關注。法人表示，台股11月4日攻下歷史新高後開始修正，21日貫破季線收在26,434點，自高點回落2,120點，期間部分主動式ETF進行成份股調整，共計有七檔個股新增入列，七檔遭調節剔除。工商時報 ・ 10 小時前
《科技》鴻海將建超算中心 拚明年啟用
【時報-台北電】鴻海(2317)科技日宣布將斥資14億美元建設先進超級運算中心。鴻海亞灣超算（Visionbay）執行長姚延宗21日表示，將打造全台最大規模GPU集群，同時也是首座建置於NVIDIA GB300 NVL72的超算中心，目標明年上半年正式對外啟用。 姚延宗指出，台灣要在AI時代保持競爭力，必須快速打造具備成本優勢的AI基礎設施，進而拉動AI應用發展，使台灣形成一個可培養AI全域人才的產業生態及技術創新環境，企業可透過採用「既有工作流＋AI」的模式，以加速AI的開發及部署，縮短AI探索試驗到商轉落地的時間。 Visionbay將提供串接AI價值鏈的垂直整合服務，同時也是鴻海三大戰略平台智慧製造、智慧城市、智慧電動車的共同引擎。 鴻海透露，亞灣超算正建構AI Factory新模式，讓開發AI的公司不需自己蓋資料中心，就像產品公司不用自己蓋工廠一樣，只要專注設計、訓練、創造，而鴻海負責提供強大的基礎設施、穩定的維運系統、軟體平台與專業服務，讓客戶加速產品開發、縮短上市時間，讓創新更快落地。 鴻海董事長劉揚偉也提到，與日本合作AI基礎建設也持續進行，包括KDDI、軟銀等，也有與N時報資訊 ・ 23 小時前
鴻海科技日6大展區亮相！匯集逾207件技術產品 「AI Factory」成焦點
【記者呂承哲／台北報導】鴻海科技集團（2317）年度旗艦盛會「鴻海科技日（HHTD）」今年展出規模創歷屆新高，六大主題展區共匯集逾207件技術與產品，全面展示鴻海在 AI、半導體、智慧製造、EV 與智慧城市領域的最新成果。其中最受矚目的「AI Factory」展區，不僅展出 NVIDIA GB300 NVL72 超級 AI 伺服器機櫃，更同步呈現鴻海自製關鍵零組件、液冷散熱技術與 AI 基礎設施整合能力，展現其在 AI 工廠垂直整合上的深度實力。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前
《科技》鴻海攜手IBM 造台灣AI工廠
【時報-台北電】鴻海科技(2317)日21日登場，首度應邀參與的IBM也由亞太區總經理戴科斯（Hans Dekkers）出席、擔任演講嘉賓。 鴻海亦與IBM進一步攜手推動台灣AI Factory建設，合作打造開放、靈活、可擴展的AI平台，讓企業輕鬆導入AI，同時也為台灣帶來AI商業化的新模式，共同推動整個亞太地區的AI轉型。 戴科斯表示，IBM持續投入發展混合雲、AI與量子運算等三大關鍵技術，期以打造「企業級的AI App Store」，提供開放、具備彈性與模組化的靈活應用場景導向，協助企業掌握數據與AI主權，安全的推動AI應用落地。 IBM在過去逾廿年的轉型中，透過「Client Zero（零號客戶）」計畫自我驗證，在IBM內部包括全企業資訊洞察、IT架構與系統現代化、客戶支援與服務、與員工生產力等四個主要業務領域，導入AI與自動化工具，已實現超過70個主要企業工作流程的優化，並預計到2025年底創造的商業效益可達45億美元。 台灣IBM總經理李正屹指出，IBM與鴻海在「AI Factory」的合作中，將把IBM的「Client Zero」實例快速複製到台灣，以打造開放、靈活、可擴展時報資訊 ・ 22 小時前
《其他電》2025鴻海科技日 鴻海研究院秀先進技術成果
【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)旗下鴻海研究院（HHRI）參與21、22日舉辦的2025鴻海科技日（HHTD25），全面展示在AI、半導體、新世代通訊、量子、離子阱與資安等先進技術領域的最新成果，展現跨域整合與前瞻研究的突破。 在主題展區中，鴻海研究院展示人工智慧研究所為集團需求量身打造的大型語言模型「FoxBrain」，在智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台的跨域應用成果，讓外界了解此大型語言模型在理解、推理與閉環學習上的卓越能力。 鴻海研究院未來將結合集團硬體與資料優勢，推動FoxBrain深入應用於各產業場景，打造具差異化競爭力的智慧生態系。同時，人工智慧研究所也發表3項國際級研究合作成果，展現在軌跡預測、2D轉3D街景重建與自駕車夜視能力上的全面突破。 在半導體與光電領域，研究院著重次世代化合物半導體與奈米光電成果，從1700 V到6500 V的碳化矽元件技術升級，並成功整合GaN、GaAs與Si材料，實現「三代同堂」異質平台，也展出矽光子晶片與光子晶體面射型雷射（PCSEL），為AI與車用電子奠定新世代技術基礎。 新世代通訊研究所展示重點為太空領域，包括珍珠號衛星時報資訊 ・ 22 小時前
台股大洗三溫暖 近一周最抗跌台股ETF是它
輝達（NVIDIA）慶祝行情僅上演一天，台股也跟著一天大漲、一天大跌，回到輝達開獎財報前的原點。台股結束驚濤駭浪的一周，...聯合新聞網 ・ 1 天前
台股跌點出現歷史紀錄後 三至六個月反彈逾雙位數
台股進入劇烈震盪期，台股周五（21日）大跌991點，創歷史第六大跌點，從過去經驗來看，後市表現如何？在經濟環境並未出現重...聯合新聞網 ・ 19 小時前
台股爆摔991點！外資狂倒「高股息ETF」3檔破7萬張 再提款0050達89億...連賣33天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。據證交所盤後公布籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股噴一年民眾卻不敢想加薪 六成喊薪水半年內不會動！
國泰金控新聞稿2025年11月「國民經濟信心」調查，民眾景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願續揚：國發會最新公布的9月景氣對策信號從綠燈轉為黃紅燈，雖同時指標基略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈成長態勢。本月調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-3.8，展望樂觀指數走升至-4.7，皆呈現明顯走揚。大額消費意願指數提高至10.6，耐久財消費意願指數走揚至-10.5，顯示整體消費意願仍走強。買房意願雖微幅上升至-43.4，但賣房意願指數卻小幅下降至-32.7，反映民眾賣房意願稍微保守。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前