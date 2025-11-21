恐慌指數飆 輝達擋不住美股拋售潮

美股20日創下自4月以來單日最大震盪幅度紀錄，雖然開盤大幅上漲，但市場情緒迅速轉向，恐慌指數VIX一度躍升至26以上，標普500指數市值更是蒸發2.7兆美元。高盛合夥人佛路德說，投資人已進入「盈虧保護模式」。輝達的強勁財報未能成為解除警報的信號，反而促使交易員加強避險。

美股20日開盤時由於輝達財報優於預期，加上美國9月非農就業報告的雙重利好刺激下，標普500指數在開盤1小時一度上漲1.9％，但市場環境迅速反轉，最終標普500指數收跌1.6％；NASDAQ-100進一步帶領股市下跌，最終收跌2.4％；輝達股價也由漲逾5％急墜收跌3％；同時，恐慌指數VIX也在20日出現短短2小時內提升20至28之間，最終收在26以上。

對於20日的美股震盪，高盛直言，單一因素不足以解釋這場劇烈逆轉。佛路德在一份給客戶的報告中形容，目前市場傷痕累累，過度關注市場擁擠風險，投資人已進入「盈虧保護模式」。輝達的強勁財報未能成為解除警報的信號，反而促使交易員加強避險。

高盛分析師認為，造成20日美股拋售潮共有９大原因，包含輝達利多出盡，私人信貸疑慮，就業數據拉低降息預期，加密貨幣崩盤，CTA加速賣壓，空頭回歸，海外股市疲弱，流動性枯竭，宏觀交易主導等。

高盛的交易部門也發現，包含ETF、客製化籃子和期貨在內的宏觀產品空頭交易有所增加。該部門也指出流動性不足，標普500指數的持股深度已跌破500萬美元，而一年平均為1150萬美元，這因素可能加劇股市波動。

從技術面觀察，CTA基金預期未來一周仍將維持淨賣出，並指出標普500若跌破6457點恐觸發更大規模拋售，資金流動性不足將使市場更易受大單衝擊，ETF交易占比激增亦加劇跌勢。

佛路德指出，加上20日的股市，自1957年以來，標普500指數共有8次曾出現開盤後漲幅超過1％，但最後又逆轉收跌。不過他也說，在這些現象過後，標普500指數的平均表現仍是正面的，在接下來的一個交易日和一周內至少漲2.3％，並在接下來的一個月內漲了4.7％。