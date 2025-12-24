「恐慌指數」跌到谷底！投資人信心滿滿迎接2026年，卻可能忽視了這些風險

就在市場期待「耶誕行情」之際，素有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX），正準備以全年最低水準為2025年畫下句點。這樣的結果，與年初一度飆升至2020年以來高點的劇烈震盪形成強烈對比，同時反映投資人信心滿滿迎向來年。​

從極端恐慌到極度平靜 美股屢創新高

根據道瓊市場數據顯示，VIX週二收在14，寫下2024年12月以來最低收盤水準，但回顧今年4月，恐慌指數一度衝上52.33，來到2020年4月以來最高點。截至目前為止，VIX距離今年低點僅約2%，這是自1990年指數設立以來首次出現如此接近年內低點作收的情況。

同日，美股標普500指數連續第四個交易日上漲，並寫寫下今年第38次歷史新高。那斯達克指數與道瓊工業指數也連漲四天，以小型股為主的羅素2000指數則在前一波強勁漲勢後稍作回檔。

這波漲勢不再僅限於那些眾所周知的科技巨頭的風采，愈來愈多類股也雨露均霑，這被市場解讀為正向訊號。過去一個月，金融股、原物料股明顯走強，羅素2000指數更一度連續兩天改寫新高。根據MarketWatch彙整的預測，華爾街策略師普遍預期標普500指數在2026年仍有大約10%的上漲空間。

過去一段時間表現承壓的AI概念股近期出現反彈，也為年終市場情緒帶來提振效果。Little Harbor Advisors投資組合經理Matt Thompson指出，近日AI相關消息轉趨正面，加上市場預期政府可能在2026年、期中選舉前加大支出促進經濟，都是推升信心的關鍵因素。

經濟數據強勁 會不會變成市場的壞消息？

從近期陸續出爐的數據來看，投資人也開始意識到，美國乃至全球經濟，或許正走出疫情後長期的不確定性。週二最新公布的GDP，美國第三季經濟成長4.3％，創下2年來最快增速。

展望2026年，即便勞動市場仍然顯露疲態，但消費支出依舊維持動能，加上川普政府推動的《大而美法案》預期能夠提高民眾可支配所得，部分消費類股開始自年初低潮中回溫，聯準會（Fed）日前也上修對於2026年經濟成長的中位數預測。

不過，經濟表現強勁，未必等同投資市場勢必一路順風。如果成長動能推升通膨，可能迫使聯準會放慢降息腳步，屆時市場情境恐與當前預期大不相同。

AI浪潮讓科技巨頭面臨「內戰」 投資人是否太過自滿？

「恐慌指數」是依據標普500選擇權交易活動計算而成，但其他情緒指標開始發出警訊。美國銀行（BofA）的牛熊指標近期自7.9升至8.5，已經達到多位策略師認定的「反向賣出」訊號門檻。

Smead Capital Management執行長Cole Smead直言，這反映投資人心態趨近自滿，「一切看起來都太過順風順水了。」

過去2年，除了科技與半導體，公用事業、工業等非科技類股也受惠於AI資料中心投資潮，但近期AI投資邏輯開始出現分歧。

華爾街老將、投資諮詢公司Yardeni Research創辦人Ed Yardeni日前下調科技與通訊服務類股的配置比重，此為15年來首見。

​Yardeni認為，「七巨頭」彼此之間以及與其他大型企業的競爭日益激烈，正侵蝕過往的護城河。AI浪潮讓這些原本互不侵犯的「王國」開始正面交鋒，迫使企業投入更多資本，才能維持競爭力。

整體而言，VIX逼近全年低點，反映市場正為2026年押下「經濟續航、政策支撐」的樂觀賭注，但從通膨走勢、降息節奏，再到AI投資競賽是否演變為資本消耗戰，仍有多項變數可能打亂這份平靜。

當恐慌指數長時間維持低檔，投資人最需要警惕的，或許不再是壞消息本身，而是對好消息過度習以為常的風險。



