「恐慌錯失」怎麼放大金價漲勢 專家：長期可能觸及5427美元

黃金價格延續連續創紀錄的強勢漲勢，1月26日盤中突破每盎司5100美元大關，受到地緣政治風險升溫以及美國總統川普引發的市場波動影響，全球中央銀行與投資人持續尋求避險資產。



現貨黃金在格林威治標準時間上午11時40分上漲2.2%，每盎司報價5091.61美元，早盤一度觸及歷史新高5110.50美元。美國2月黃金期貨同步上漲2.2%，每盎司報價5089.90美元。

投資人出現「恐慌錯失」放大漲勢



黃金在2025年累計上漲64%，創下自1979年以來最大年度漲幅，期間多次改寫歷史紀錄，主要受避險需求、美國貨幣政策轉向寬鬆、中央銀行強勁買盤，以及交易所交易基金（ETF）出現創紀錄資金流入所推動。今年開年以來，金價已累計上漲約18%。

盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管奧勒．漢森（Ole Hansen）指出，川普相關政策與多重不確定性仍是推升金價與投資動能的主要驅動力，投資人出現「恐慌錯失」（FOMO，Fear of Missing Out）情緒進一步放大漲勢。川普1月24日最新發出關稅威脅，表示若加拿大與中國達成貿易協議，將對加拿大課徵100%關稅。



「恐慌錯失」是一種現代社會常見的心理狀態，指的是害怕自己錯過了某些重要、有趣或有價值的經驗、機會或社交活動的焦慮感。這種情續讓投資人害怕錯失此波金價上漲而跟著進場追高。



同一時間，日圓兌美元升至兩個月高點，市場傳出美國與日本可能進行匯率干預的臆測，投資人也在本周聯準會會議前陸續平倉美元部位。美元指數同步跌至4個月低點，美元走弱讓以美元計價的貴金屬對海外買家更具吸引力。



分析師普遍認為，金價今年仍有進一步上漲空間，在全球緊張局勢加劇以及中央銀行與消費者需求維持強勁下，可能朝向更高水準推進。Heraeus Metals Germany貴金屬交易員亞歷山大．祖姆費（Alexander Zumpfe）表示，在壓力情境下，若市場對貨幣或金融資產信心進一步惡化，不排除出現更大漲幅，但過程中可能伴隨劇烈修正。



分析師：長期甚至可能觸及5427美元



現貨黃金已突破5070美元阻力位，路透技術分析師Wang Tao指出，短期內有望升至每盎司5154至5206美元區間，長期甚至可能觸及5427美元。

白銀價格同步創下新高，早盤觸及每盎司110.11美元，最新上漲5.8%至108.92美元。1月24日白銀首度突破100美元大關，延續去年147%的驚人漲幅，零售資金流入、動能買盤以及實物市場長期供需緊俏均為重要推升因素。

鉑金價格上漲4.4%至每盎司2888.51美元，早盤觸及歷史新高2918.80美元；鈀金上漲5.3%至每盎司2115.75美元，盤中一度登上逾三年高點2142.70美元。



