恐慌！割頸案家屬控「詳細住址全曝光」 憂嫌犯出獄找上門

新北國中割頸案家屬指控，民事求償過程中，個資全暴露給對方，擔憂未來遭到報復。 (圖／TVBS)

台灣一起校園傷害事件的受害學生家長，在案件發生兩年後仍陷入痛苦與恐懼中。他們不僅對二審判決結果感到失望，更擔憂自身安全受到威脅。在民事求償過程中，家長發現自己的詳細住址等個人資料被對方律師完全掌握，卻因少年事件處理法的限制，無法查閱加害者在少觀所的相關資料，讓他們感到處於極度不公平的境地。這種資訊不對等的情況，加深了受害家庭的無助感與對司法制度的質疑。

新北國中割頸案家屬指控，民事求償過程中，個資全暴露給對方，擔憂未來遭到報復。 (圖／TVBS)

受害學生的父親表示，當他收到二審判決書時，心情再次受到重創。更令他憂心的是，在民事求償過程中，對方律師全面調查了他家的財產狀況。「他們有提出要查我家的財產，所有不動產、動產全部都查，然後他後來的陳述書很明明白白地寫出我家的詳細地址，幾號幾樓什麼，通通一清二楚，」受害學生父親憂心忡忡地表示。

廣告 廣告

這位父親最擔心的是，當兩名嫌犯服刑完畢後，自己可能成為報復的目標。他質疑道：「今天他是一個殺人犯，你還讓我們這個受害者家屬讓他知道我家地址在哪裡，這不是很嚴重的問題嗎？我們法官都看不到這種問題嗎？」

更令受害家庭感到不平等的是，當他們想要查詢嫌犯的資訊以及在少觀所的狀況時，卻因為少年事件處理法的規定而無法獲取。受害學生父親表示：「我要查他們其他資料都是少事法比登天還難，包括比如說心理衡鑑，他們在少觀所的資料，我還有我的律師都不能看。」他感嘆道：「我們處在一個武器不對等之下，我怎麼去跟他攻防？」

律師分析，在特殊案件如性侵害案件、少年事件或家事案件等具有高度保護隱私需求的案件中，法院通常會在判決上主動隱匿相關個資。不過，個案需求不同，處理結果也會有所差異。有法界人士分析，這種情況可能是因為民事求償案中，被告及其委任律師確實可以聲請查閱被害人相關資產，作為賠償金額裁量的依據。若有隱匿個資的需求，受害方需要事先提出聲請。

從事發至今整整兩年，受害學生的父母在刑事訴訟中得不到想要的結果，在求償過程中個人資料又被對方得知，讓他們感到心力交瘁，對司法制度的信任也大受打擊。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

女友分手派人討債！男持刀反殺判8年半 律師怒：只能被動挨打嗎？

精舍命案 李威首出庭不認罪、咬2信徒犯行

國三割喉案求重判！乾哥改判12年 死者父母心碎痛哭：為何判那麼低？

加油、購物！ 羅伯萊納次子落網前畫面曝光 首度出庭很冷靜

