恐懼源於火力不足？ 1.25兆特別預算再購反裝甲飛彈 聯兵旅反甲編制亦調整

國軍使用標槍飛彈行之有年，6年前再編預算，增購42套系統及400枚彈藥。(資料照)

我國近年所採購的1700枚新型拖式飛彈，預計將在今年年底前，全數獲得。加上既有的數量，和另一款反裝甲武器-標槍飛彈，也在去年增添400枚。國軍地面部隊所擁有的反裝甲火力，數量成長顯著。也因此，1.25兆特別預算中，明確指出將繼續採購同類型武器，也讓人直覺聯想，地面防衛戰的可能性，是否大增。

台灣的「紅色沙灘」，所面臨的登陸戰威脅程度，再度於國際間掀起討論。但不論是桃園海岸，或八里灘頭，真正決定敵軍戰甲車無法挾著數量優勢輕鬆登陸的，不是口號，而是足夠密度的反裝甲火力。

目前國軍地面部隊的兩大反甲主力──標槍飛彈、拖式飛彈──前者追加採購的 400 枚已全數交付，後者也預計在今年底前取得總量 1700 枚的新型 2B 版本。儘管如此，從高層與美方的態度來看，仍然是「越多越好」。

國防院中共政軍所副研究員 舒孝煌指出，俄烏戰爭提供了鮮明前例：前期火力消耗極大，而台灣不同於烏克蘭，戰時後續補給極為困難，因此反甲武器必須在和平時期就累積到足量。

拖式飛彈亦為我國陸軍主要反登陸火力；近年更已添購1700枚2B-RF型。(圖／軍聞社)

近期公布的 1.25 兆不對稱戰力特別預算 中，反裝甲武器明確被列為七大採購類別之一的子項。雖然政院和國防部表示，是否採取續購既有型號、採購數量與金額，都有待和美方商討後，進一步確認公布。但從現行規劃方向可看出，反甲飛彈已被視為防衛作戰中「多層次削弱登陸部隊」的核心武器。

國防院助理研究員 許智翔則指出，相較於其他國家陸軍，我國基層步兵、機步等單位在防空與反甲火力上原本就較薄弱；但台灣紅色沙灘與各港口周邊普遍貼近城鎮，因此反甲獵殺小組在城鎮地形掩護下，仍必須具備能對敵方裝甲車輛展開有效打擊的能力。

在1.25兆元的軍事特別預算採購項目規劃上，顯見台美共識將一定比例的預算金額，投入在反裝甲戰力的提升中。(圖／國防部簡報)

用圖像解釋整體概念，即為在海空戰力先行削弱敵軍主力後，地面部隊再以密集反甲火力，自灘岸開始層層削減登陸兵力，提升整體守勢成功率。因此除了陸軍，海軍在年度預算中也額外編列 18 億元 增購標槍飛彈。

舒孝煌強調，陸上是台灣的最後一道防線，必須讓對手清楚明白：即便突破海空階段、成功登陸，仍會面對強大且持續的反甲火力。

標槍飛彈（FGM-148 Javelin）因為烏俄戰爭聲名更躁；亦為含台灣在內的世界多國所用之主力反裝甲武器。(資料照)

這也與陸軍近期的編制調整方向有關。隨著無人機接裝，陸軍一度規劃調整聯兵旅架構，將原隸屬火力連的反甲排改為旅部直屬的連級單位。如此一來，戰時能依任務需求再配賦給聯兵營使用。不過，這種「多年打散後再集中」的作法實際效益，仍待後續驗證。

許智翔分析，若反甲單位打散至各營，營長可立即掌握火力；但若保留為旅直屬單位，則可視作戰情況選擇集中或分散使用，靈活度更高。他個人更傾向後者的彈性運作方式。

然而，整體變革是否能讓以義務役為主的守備部隊也跟上腳步？是否也影響國防自主政策發展？外界都在觀察。

國造紅隼反裝甲火箭，交付部隊使用後，有諸多瑕疵遭一一點出。改良的後繼型號原定於今年年底前完成戰測。(圖／中科院)

特別是以國造「紅隼反裝甲火箭」為例，量產後被迅速賦予重任，今年更成為義務役新兵的必修課程。但也因使用範圍擴大，過往被隱晦處理的缺點被完整攤開。

逢甲大學兼任助理教授 紀東昀指出，紅隼原本要取代早期 66 火箭彈，但基層部隊陸續發現大量問題，包括：

筒後噴焰角度過大，對操作員造成危險

無安全備炸距離

不具室內射擊能力

不具對移動目標射擊能力

穿甲能力未見精進

初期測試竟是以「低碳鋼（軟鋼）」作為靶材

在連串質疑與要求改善下，改良版 紅隼二型 原訂 11 月完成戰測。有知情人士透露，若評測依然不合格，計畫恐將直接終止。在政策指導與實戰急迫性的雙重壓力下，紅隼後續的發展與去留，勢必會在社會與軍方的放大鏡下被重新檢視。

