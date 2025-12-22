恐懼、失眠！4專業心理師進駐中山站 即起開設「安心關懷小站」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台北捷運19日發生重大突發公共安全事件，造成4死11傷，由於地點就在人潮眾多的中山站，部分民眾因親歷或目睹事件過程，可能出現恐懼、驚嚇、失眠等心理衝擊，台北市衛生局今（22）日有最新心理支持與關懷措施上路，由4位專業心理師進駐中山站R7出口開設「安心關懷小站」，提供心理關懷、支持與諮詢，每天服務從下午1點開始，至晚間8點為止，直到明年1月1日為止。

台北市衛生局規劃於12月22日至115年1月1日於中山捷運站R7出口設置「安心關懷小站」，由具合格證照與實務經驗之專業心理師駐點提供心理關懷、支持與諮詢，並同步建置網路預約服務，讓有需求的民眾可彈性選擇諮詢時段。

台北市衛生局心理衛生科科長江曉娟表示，衛生局已經在19日案發後即刻啟動多項心理支持與關懷措施，整合24小時安心專線、醫療院所社工、跨縣市心理專業團體，以及跨局處、公私協力的關懷行動，以協助受影響民眾及其家屬穩定情緒、安心復原。

其中，安心專線（02-33937885）部分，江曉娟指出，迄今進線大約10通，因此，衛生局初步評估「安心關懷小站」由4位專業心理師進駐足夠應對，且現場也會有衛生局人員可以協助進一步轉介。「安心關懷小站」開放時間為每日下午1點到晚間8點。

台北市衛生局提醒，事件後出現焦慮、驚嚇、反覆回想、失眠等反應，皆屬常見心理壓力反應。若情緒持續影響生活，請及早使用安心專線（02-33937885）、安心關懷小站或相關心理支持服務。

