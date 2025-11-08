恐成下個于朦朧...郭俊辰爆遭滅口 粉絲比對近況照「懷疑是替身」

【緯來新聞網】中國男演員郭俊辰近期捲入「被消失」傳聞。來自英國的靈媒Ty William在11月5日的直播中自稱占卜時抽到象徵「死亡」與「操控」的牌卡，暗示郭俊辰或許遭到某種勢力鎖定。這段影片在多個社群平台廣泛流傳，掀起網路熱議。這波陰謀論蔓延之際，令不少人聯想到今年9月墜樓身亡的中國男星于朦朧，擔心郭俊辰恐成為「下個于朦朧」。

郭俊辰爆遭滅口。（圖／翻攝微博）

Ty William在直播中語帶保留地表示，抽出的牌面讓他感覺「有危險訊號」，更提及「死亡與控制」的意象。影片經由抖音、小紅書和微博擴散後，引發大量留言猜測，網友紛紛表示擔憂，「是不是又出事了？」



與此同時，郭俊辰的粉絲團迅速反擊，PO出他同一天出現在機場的照片與影片，畫面中他穿著深色外套、配戴黑色口罩，還向鏡頭揮手，似乎神情如常。粉絲強調：「他5日真的出現在機場，不要再傳那些沒根據的消息！」



不過影片釋出後依舊無法平息懷疑，部分網友對「是否本人」提出質疑，有人指出畫面中的男子「耳垂不像、臉型較圓、眼神呆滯」，懷疑是找來冒充的「替身」。甚至有網民翻出郭俊辰不久前在微博留下的「好吃」兩字，與于朦朧離世前的最後發文雷同，質疑暗藏玄機。



面對「替身說」與「陰謀論」愈演愈烈，粉絲不斷澄清，從耳朵角度、下巴弧線到髮際線進行比對，強調「畫面中的確是郭俊辰本人」。但仍有部分聲音不買單，認為即便是他本人，也可能遭受操控。直到目前為止，郭俊辰本人及其工作室都尚未對相關傳聞作出正式回應。

