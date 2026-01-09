恐成下一個目標 哥倫比亞總統：美國已對哥倫比亞構成「真實威脅」

哥倫比亞民眾1月7日在首都波哥大舉辦維護國家主權大遊行，總統裴卓發表談話。路透社



美軍3日突襲委內瑞拉抓走總統馬杜洛夫婦，押回美國受審。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）一度聲稱「他們」攻擊委內瑞拉，且被美國總統川普點名可能是下一個目標。裴卓表示，美國已對哥倫比亞構成威脅。

英國廣播公司（BBC）9日刊出裴卓專訪，他認為美國現在對哥倫比亞採取軍事行動已形成「真實的威脅」。

裴卓在BBC專訪中表示，美國正冒著從「主宰世界」轉變為「與世界隔絕」的風險。

裴卓表示，美國正將其他國家視為美國「帝國」的一部分。川普3日舉行記者會說明委內瑞拉行動時，就曾警告裴卓「最好小心點」（watch his ass），引發裴卓譴責。

不過向來態度轉變快速的川普7日又表示，裴卓致電給他說明兩國存在的分歧，「我非常感謝他的來電和語氣，並期待在不久的將來與他會面」。一名哥倫比亞官員當時表示，這次交談反映「雙方」在言辭上180度的轉變。

在專訪中，裴卓也指責美國移民暨海關執法局（ICE）的探員行為如同「納粹旅」（Nazi brigades）。川普大幅擴張ICE的行動，美國政府稱這是打擊犯罪以及非法進入美國移民行動的一部分。

裴卓告訴BBC，他與川普通電話的時間不到一個小時，「大部分時間由我發言」，內容涵蓋「哥倫比亞的毒品走私」，哥倫比亞對委內瑞拉的看法，以及「拉丁美洲正在發生、與美國有關的事」。他的說法顯示，哥倫比亞與美國的關係並未顯著改善。

裴卓表示，美國ICE「已經到了不僅在街頭迫害拉丁美洲人，這對我們來說是一種侮辱，甚至殺害美國公民的地步」。

他補充，如果這種情況持續下去，「與其說是一個主宰世界的美國、一個帝國夢，不如說是一個與世界隔絕的美國。帝國不是透過與世界隔絕而建立的。」

裴卓說，幾十年來，美國一直不顧法律，將其他政府、尤其是拉丁美洲政府視為「帝國」的一部分。

BBC已聯繫白宮請求置評。

