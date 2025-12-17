恐成噩夢「內科塞車2.0」？輝達落腳北士科 綠議員：供電、交通配套準備好了嗎？

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市長蔣萬安日前與副市長李四川前往北投士林科技園區T17、T18基地視察，了解輝達海外總部進駐進度。隨著國際科技大廠確定落腳，市府產業布局備受關注，但相關基礎建設是否已同步到位，也引發市地方民代討論。民進黨市議員林延鳳質疑，「請問蔣市府的配套是什麼？」焦點集中在電力穩定與交通承載等關鍵配套。

林延鳳指出，藍白立委之前在立法院把北士科的韌性電網配置預算刪除。（圖／林延鳳辦公室提供）

對於輝達入駐北士科後的交通規劃，蔣萬安於今日視察時則回應，市府已為北士科整體交通布局規畫「短、中、長期方向」。相關措施包含未來設置接駁公司專用道，並在中長期推動輕軌及捷運十字步廊建設，逐步形塑南北向、東西向交織的交通網絡，希望「都能夠及早因應未來輝達進入之後所帶來的交通衝擊 。」他強調，未來落腳於此的輝達海外總部，「不只是一個巨大的建物，更是為臺北市加上了全球最強的AI心臟」。

針對輝達進駐北士科，台北市議員林延鳳質疑，蔣市府準備好了嗎？包含未來要有穩定的供電，甚至輝達還要求要有綠電的供應穩定，「請問蔣市府的配套是什麼？」她也指出，因為藍白立委之前在立法院把北士科的韌性電網配置預算刪除，那接下來針對用電問題，「要如何請中央一起來合作？預算在哪裡？」

林延鳳進一步指出，北士科的交通配套同樣令人擔憂。她表示，因為輕軌的路線到目前還沒有核定，甚至連設計的內容都還沒有送中央核定跟討論，等到北士科其他的廠商進駐之後，「到底交通阻塞的問題要如何解決？否則只會變成『內科塞車2.0』的惡夢而已。」

