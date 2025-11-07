即時中心／謝宛錚、林耿郁報導

鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！

還有變數！針對鳳凰颱風動態，氣象署稍早召開記者會說明，從下週一到下週四（10至13日），在東北季風、颱風外圍環流交互作用影響下，降雨可能會顯著增加；東半部、南部可能會出現強降雨。不過風雨情況會隨颱風路徑而有所變化，後續仍需須密切觀察。

廣告 廣告

週日起，東北季風再次增強，各沿海都有9級以上強陣風；且後續隨著颱風靠近菲律賓，台灣東部、南部海面會逐漸出現長浪，也可能有3米以上浪高，請海面作業或濱海活動注意安全。

今、明兩天台灣周邊雲量少、天氣穩定；至於颱風目前維持輕度等級，到菲律賓可能增強為中度、甚至是強烈颱風，且暴風圈也持續擴大。下週一、週二穿過呂宋島後，會朝西北移動，抵達台灣西南近海，但路徑仍有不少變數。可能會沿著台灣海峽北上、或者穿過南部陸地，抵達東邊的太平洋，甚至也有預測顯示，颱風會繼續往西前進，抵達南海。因此預報誤差範圍仍大。此外，東北季風帶來的冷空氣，也會削弱颱風強度，因此鳳凰可能以輕颱、中颱強度襲擊我們。

未來降雨趨勢方面，今、明兩天只有零星降雨。下週一颱風抵達南海向北轉，加上東北季風、外圍環流交互作用，東半部、北部迎風面降雨就會變得明顯；下周二到周四，颱風北上過程中，南部降雨也會有相當大的不同，需要特別注意。

到了週四，颱風遠離或強度減弱後，各地降雨就會趨緩，只剩下局部地區有大雨，但強降雨就是落在週一至週三；至於溫度方面，週一起東北季風再度來襲，加上降雨明顯，低溫會落至20至22度之間，「沒有非常冷」。

廣告 廣告

氣象署總結，今、明兩天早晚稍涼、日夜溫差大，建議適時添加衣物；週六晚上起各地海域可能開始出現長浪，週日起沿海、離島須注意強陣風。週一起風、雨、浪都會逐漸變強，請大家注意強降雨威脅。





原文出處：快新聞／恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大

更多民視新聞報導

今天立冬暖洋洋！好天氣僅兩天 下週颱風恐直撲台灣

鳳凰北轉恐「升中颱逼台」！專家揭「2地」影響最劇

鳳凰颱風恐飆強颱！下週逼近台灣「冒1現象」鄭明典全說了

