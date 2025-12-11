恐成空包彈！韓國瑜喊捍衛國會助理工作權 吳思瑤曝立院資料「露餡了」

記者楊士誼／台北報導

立院司法法制委員會今（11）日更改議程，邀請包括立院秘書長周萬來等就助理費除罪化進行報告並備詢，但同時間立法院長韓國瑜也針對公教年改召開朝野協商，遭綠營質疑「營救周萬來」。民進黨立委吳思瑤痛斥，立院的書面資料稱助理遴聘、資格、薪資、工作內容等都是立委權責，韓國瑜所言「捍衛助理工作權」恐只是空包彈；她也示警，明天院會上可能通過停止公教年改的提案。

吳思瑤受訪時直言，朝野協商就是韓國瑜拿來掩護周萬來落跑的，更把朝野協商成為自肥法案的遮羞布。她指出，司法法制委員會邀請周萬來就陳玉珍所提涉及自肥法案的因應報告，沒想到韓國瑜「護周萬來心切」而宣布召開朝野協商，讓周萬來躲在保護傘下不敢直球對決。她批評，韓國瑜所言「任何人都不能侵害助理工作權」恐怕只是空包彈，就周萬來出示的書面資料指出，助理遴聘、資格、薪資、工作內容等都是立委個人的權責，立院只負責行政作業，更稱尊重立院決定。

吳思瑤說，換言之立院不想管、管不到就放任立委「要怎麼花怎麼花」，若韓國瑜所說「捍衛工作權」為真，那就應說明清楚立院不能自肥、不應草率通過該法案，但遺憾已經露餡，國民黨挺貪污，恐怕吃了秤砣鐵了心。

吳思瑤也痛批，今天的朝野協商除了變成周萬來落跑的遮羞布外，更讓她認為這一屆的立法院「對不起青年世代」。她示警，明天恐怕要強行碾壓通過反公教年改提案，傷害現職公務員的權益，年改喊卡，近七千億基金破口要納稅人買單，這哪裡公平？不僅傷及世代權益，也踐踏世代正義。

吳思瑤也直言，在野黨一再要終止年改，卻沒講清楚財源在哪裡，是要全民買單還是增加現職公務員的保費提撥？而反年改法案依舊是踏了涉及違憲、違反預算法規的界線，「明天可能要表決，表決結果大家也知道，這樣粗糙討論、踐踏民主的議案，無論如何我們都會支持行政部門，採取必要的反制」。

吳思瑤另指出，民眾黨則可能因劉書彬爭議頗多，因此趕緊將青年基本法列為協商主題之一，但自己身為首個青年基本法提案人，她遵守立院程序，透過委員會嚴謹討論，法案目前正在教育文化委員會黨團協商中，韓國瑜沒有權利沒收黨團協商的青年基本法，「這就是自打嘴巴，上一案剝奪年輕世代的正義，下一案卻要支持青年各項福祉，這不是最大的諷刺？」

