恐成間諜滲透工具 ? 境外遊戲遭點名 中國國安部 : 小遊戲也可能危害國安

中國國家安全部25日透過官方微信公眾號發文提醒，部分境外遊戲存在錯繪中國版圖、歧視中國元素角色及潛在間諜招募等問題，可能威脅國家安全，呼籲玩家提高警惕，確保國家版圖完整。(示意圖) 圖:翻攝自百度

[Newtalk新聞] 中國國家安全部25日透過官方微信公眾號發文提醒，部分境外遊戲存在錯繪中國版圖、歧視中國元素角色及潛在間諜招募等問題，可能威脅國家安全，呼籲玩家提高警惕，確保國家版圖完整。

文章指出，個別境外敵對勢力利用遊戲等娛樂空間散播政治謠言，甚至試圖滲透策反。案例包括遊戲公司Paradox旗下的戰略遊戲《鋼鐵雄心IV》，在今年初更新中，將西藏列為英屬印度核心領土，中國陣營卻未有相應設定；另有遊戲地圖存在錯繪阿克賽欽、藏南地區國界，並將台灣「劃分」出去的情形，引發中國玩家不滿並揚言向主管機關檢舉。

此外，國安部指出，境外遊戲在角色設定、劇情及美術設計中，或明或暗地摻雜對華人群體的歧視。例如將涉及中國元素的角色塑造成陰險狡詐、從事違法行為等負面形象。更令人關注的是，部分境外間諜情報機關已將觸角伸入遊戲領域，利用「看廣告得道具」機制精準投放間諜招募廣告，並以合作、兼職等名義掩蓋真實意圖，誘導玩家達成合作。

國安部提醒玩家，面對潛藏於遊戲中的惡意與攻擊，不能「娛樂至上」，應選擇官方應用商店等正規渠道下載遊戲，避免使用來源不明的下載鏈接或安裝包；對境外合作邀約須認清其可能的策反意圖。

不過，受訪玩家表示，即便遊戲在中國區下架，仍可透過VPN或加速器跨區購買Steam等主要線上平台上的遊戲。玩家指出，除非大規模抵制，否則中國無權管控境外遊戲；桌遊則可在入境海關時篩查。

國安部強調，正確的國家版圖象徵國家主權與領土完整，涉及地圖邊界的文化產品應提高警惕、正確辨別，確保底線不被觸碰。

