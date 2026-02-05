恐截肢裝葉克膜搶命！66歲孔鏘怪病纏身1年 公開露面曝「最新病況」

記者蔡維歆／台北報導

孔鏘談病況。（圖／記者鄭孟晃攝影）

66歲資深樂隊老師孔鏘（莊永軒）過去是各大綜藝節目御用伴奏師，與綜藝天王張菲、胡瓜擦出火花為節目增添不少笑料，未料這些年孔鏘飽受糖尿病、白內障等疾病所苦，身體頻亮紅燈。去年孔鏘曾上節目透露近期右腳不明原因腫脹，內心焦慮不已「超怕要被截肢」，甚至被醫生說單側腳水腫若是深層靜脈栓塞恐引發肺栓塞，可能需要葉克膜才有機會救命。如今他出席白冰冰尾牙也透露現況。

孔鏘跟病痛共存。（圖／記者鄭孟晃攝影）

孔鏘被問有變瘦嗎？他說跟去年一樣差不多維持66公斤，還比去年多長一點肉。提到怪病，他說目前還是找不到原因，而且雙腳都會腫脹，只能和平共存。就跟他的糖尿病一樣，「反正不會讓我沒辦法工作就好了。」而他去年也椎間盤突出發作，原本要開刀，但他不想，因此花了很多錢看遍許多名醫，「最後是靠每次50塊復健做好的，反正現在已經Ok了，不然本來下床起床都痛。」

孔鏘也表示自己很怕看醫生，先前因為右耳堵塞聽不到去就醫，結果還被醫生破口大罵：「我只是問一個很簡單問題說我是因為糖尿病嗎？他就罵說是我專業還是你專業？你可以這樣問我，他罵我的眼神好像要殺死我全家。」雖然病痛纏身，不過他目前仍工作滿檔，光節目跟演唱會邀約就已排到今年底，「新年願望我只希望有觀眾緣跟健康就好。」

