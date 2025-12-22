恐攻共同特徵「朝人群丟砲彈」！ 澳16死槍擊與張文案意外雷同

澳洲海灘恐攻嫌犯阿克拉姆，在做案前練習槍法的影像(右)，左圖為張文。圖／翻自CNN+Threads@cheetah.333594

近期全球社會不平靜，澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）在本月14日發生的恐攻槍擊案，造成16人死亡、40人受傷，接著在19日，台灣也發生凶嫌張文恐攻台北車站捷運與中山站。不過兩起案件有意外雷同之處，那就是兩岸的凶手企圖大開殺戒之前，都先朝人群投擲砲彈。

澳洲海灘恐攻案

據美國CNN報導，澳洲海灘恐攻案的最新調查報告指出，50歲父親凶手薩錫德（Sajid Akram）和24歲兒子阿克拉姆（Naveed Akram）朝海灘人群開槍掃射之前，先朝人群投擲4枚砲彈，包括3枚管狀砲彈與1枚網球狀砲彈，不過這4枚砲彈都是未爆彈。另外調查也發現，這對父子檔在行凶前，先到某處練習場進行自我特訓，練習槍法，明顯可見早已預謀犯案。

警方發現這對父子檔，預先製作砲彈，在恐攻之初先朝人群丟擲。圖／翻自CNN

案發當時，剛好是猶太「光明節」，海灘上有慶祝活動。調查人員指出，薩錫德與兒子阿克拉姆明顯在犯案前曾拍攝影片，內容明顯是受到宗教影響，也顯現出極端暴力思想體系，因此相信兩人鎖定這個猶太節慶，並在海灘上進行大規模掃射，因此當局也將這起攻擊案定調為恐怖攻擊。

最後父親薩錫德被警方當場擊斃，兒子阿克拉姆則受重傷送醫，目前被控1項恐攻罪、15項殺人罪，及40項殺人未遂罪。

張文恐攻捷運北車、中山站

嫌犯張文於本月19日，在台北捷運北車站M7出入口、中山站周遭犯下恐攻案。張文先是在台北捷運北車站M7出入口丟擲煙霧彈，之後再跑到中山站外的南京西路上，在人潮擁擠、車水馬龍的鬧區中，丟出多顆煙霧彈，隨後持刀無差別殺人。最後跑到誠品西南店5樓，墜樓身亡。

檢警調查也發現，張文籌畫恐攻時間長達近2年，作案動機相當明確。檢警也從他的租屋處等地，搜到筆記本、平板等，並查到裡面滿滿計畫恐攻的時程表與內容等。

