恐攻害4死11傷 「從陽光少年成魔」張文高清正面照曝光

張文恐攻釀4死11傷，而他過去看似陽光開朗、沒有異樣，如何成為冷血殺手則仍待釐清。（圖／翻攝畫面）

台北市19日下午發生恐怖攻擊，27歲通緝犯張文到台北車站和中山區丟擲煙霧彈並砍人，釀成4死11傷悲劇，如今張文正面照曝光，確切案情則仍調查釐清。

據了解，張文是桃園人，平時在台北車站附近租屋，他19日下午帶著疑似自製的煙霧彈，先是到北車丟擲，並砍傷俞男致死，後又到中山站再次丟擲煙霧彈並砍傷7人，他則在圍捕中墜樓喪命，最終釀成4死11傷悲劇。

張文正面照也曝光，他疑似是就讀餐飲相關科系，還曾與友人一同到沙灘遊玩，當時還有朋友把手搭在他的肩膀上，看起來與一般年輕人沒有差別，如何「成魔」則仍待調查釐清。

