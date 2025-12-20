恐攻後誠品南西停業1天 店外堆滿哀悼白花

在攻擊事件後暫停營業一天，店外堆滿民眾獻上的白花表達哀悼。這座六層樓的百貨商場原本熱鬧非凡，一樓設有花店、美髮和首飾店，二三樓有各式餐廳，四樓正舉辦耶誕市集，吸引眾多顧客。事發當時，許多顧客和店員互相幫助避難，有顧客特別感謝櫃姐引導他們躲進試衣間而逃過一劫。事件發生在週五下班時段，正值耶誕前夕，商場內人潮洶湧。

恐攻後誠品南西休館1日。（圖／TVBS）

週六下午，原本應該熱鬧的誠品南西店外人行道燈桿下，堆滿了悼念的白色花朵，藍色氣球上寫著RIP，祈願逝者安息。有人在卡片上寫道「黑暗終將過去，光明終將降臨」。商場雖然休館一天不營業，但傍晚時分突然亮起燈光，可以看到一樓充滿聖誕布置和花店的景象。

誠品南西共有六層樓，商品種類豐富多元。有民眾拍下自己躲在倉庫裡避難的畫面，也有人從逃生梯走下樓。當時有顧客正在四樓的耶誕市集，這層樓還有生活用品區。三樓有民眾在義式餐廳用餐，面對突發狀況，民眾愣在原地，但男店員反應迅速，將散客收留到裡面的桌椅區避難，自己則拿著掃把和鐵桌站在門口。三樓還有包包飾品和眼鏡店。

二樓也有民眾在亞洲料理餐廳用餐，他們在店內避難。二樓櫃位還有服飾和沐浴保養品。民眾繼續搭手扶梯往下，一樓設有美髮、首飾和花店。有民眾從側門拍下一樓內民眾狂奔出門的畫面，右側是電梯，一旁逃生梯還有大批民眾往下疏散。

有民眾表示，這邊的一樓就是以前在中山很久了，所以這邊百貨的動線和一樓入口會比較小，當看到那影片說兇手直接進去，其實知道很多人應該是跑不了。台北市議員柳采葳表示，她幾乎每週都會去那邊一次，因為那邊有美容業。有民眾從陽明山來，也非常謝謝誠品的同仁昨天晚上比較有效率地去引導，把損傷降到最低。

