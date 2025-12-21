恐攻後PO文「下個地點是高雄車站」 警方抓到發文男大生 訊後5萬交保

檢警昨日晚間已將發文的陳姓男子拘提到案，訊後依恐嚇公眾罪諭知5萬元交保。調查局提供



北捷19日發生連續隨機攻擊案件、釀成4死悲劇後，當晚隨即有人在社群平台Threads發文揚言，聖誕節當天要在高雄車站「做大事」，貼文經陳姓男大生分享。檢調獲報後不敢大意，隨即組成專案小組追查發文者身分，昨日（12/20）將分享貼文的陳姓男子拘提到案，訊後依涉犯恐嚇公眾等罪嫌，諭知以5萬元交保候傳。

橋頭地檢署指出，檢方獲報台北車站發生隨機殺人事件後，竟有網友在社群留言「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車站」、「將於12/25日在高雄車站發生更大的事件」，引發高雄市警局重視，連續多日派遣警力於高雄車站及各捷運站站崗，並鎖定特定IP。

警方追查後發現，該篇原始貼文IP地點顯示在越南，應是透過境外IP發文，不過貼文在社群媒體Threads經網友大量轉傳，引起社會恐慌，還有一名陳姓男大生以新辦帳號分享貼文，並留言「將於12/25日在高雄車站發生更大的事件」，調查局等單位見狀火速立案偵辦，昨日鎖定陳男發文地點，並將其拘捕到案。

據了解，陳男到案後供稱他是「轉傳提醒大家注意」，不過因貼文未註明，才會引起誤會。不過檢調認為他發文的內容已足以引起公眾恐慌，仍將他依恐嚇公眾罪偵辦，考量他犯意及程度，昨日訊後依恐嚇公眾罪複訊後，以5萬元交保。

另高檢署為避免恐怖攻擊事件發生，已責成全國各地檢署成立防範恐怖攻擊應變小組，同時橋檢已和多個單位組成聯繫平台，隨時保持溝通聯繫並分享情資，以預防恐怖攻擊事件發生。橋檢呼籲民眾，切勿於網路或社群媒體留言或轉傳恐嚇公眾安全言論，以免造成民心恐懼，及影響社會安定。

