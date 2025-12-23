恐攻曝漏洞！北車竟歸3個警察單位管 還用不同無線電通訊系統

北捷恐攻》恐攻凸顯漏洞！3警單位通訊不同系統 難即時追捕（示意圖/本報資料照）

台北市捷運台北車站、中山站商圈19日發生恐怖攻擊，民眾黨台北市議員張志豪指出，台北車站如此大的站體，周圍有3個警察單位負責，可是3個單位的無線電通訊竟是不同系統，也就是警力當要合力追捕嫌犯時，溝通可能不暢通，他建議3個單位的無線電通訊系統應要盡快整合，也要引進AI辨識系統，才能隨即鎖定嫌犯，這是目前北市府，甚至中央單位警政署必須嚴肅面對的問題。

張志豪表示，第一線的警察還有捷運公司同仁，都非常盡力也很辛苦，不過從大環境來看，他認為監視系統其實早就可以有所提升，比方說引進AI辨識系統，當發現有些可疑動作或是危險動作時，系統就會自動鎖定，讓抓捕嫌犯更加容易、有效率。

張志豪表示，若早就引進AI辨識系統，或許就可以避免後續在誠品發生的事情，讓無辜的市民朋友不必犧牲，市府一定要趕快精進系統，才可以防止類似的悲劇再次發生。

另外，張志豪也點出，台北車站如此大的站體，大約是有3個警察單位負責，包括捷運警察、鐵路警察，在外圍的則是台北市中正一分局，可是3個單位的無線電通訊，竟是不同的系統，也就是說當單位要合力追捕嫌犯時，沒有辦法第一時間相互溝通，甚至可能要用行動電話，萬一訊號不好的時候，更會拖到追捕進度。

張志豪說，如何趕快把這3個單位的無線電通訊系統整合，能夠讓警察人員在第一時間，不分單位可以立刻橫向溝通，趕快鎖定犯人的位置，彼此互相通報消息，是目前市府甚至中央單位的警政署，必須嚴肅面對、盡快改進的問題。

