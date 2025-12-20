恐攻案釀恐慌！醫：民眾公共場所見「4異常」先遠離 牢記「3行動順位」

記者簡浩正／台北報導

北捷M7出口、捷運中山站煙霧彈襲擊、隨機砍人案，目前造成4人死亡，11人受傷。（圖／翻攝畫面）

北捷台北車站、中山站週邊，昨（19）日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，嫌犯張文墜樓不治。此案引起各界高度關注。不少民眾擔心，若在公共場合出現異常狀況時，家長該怎麼保護身邊的小朋友？醫師呼籲，在公共場所，只要有人出現「行為明顯異常、情緒高度激動」等四情形任何一項，就建議先帶孩子遠離，別留下來確認。

桃園市27歲男子張文昨（19）日傍晚在台北車站北捷M7出口、捷運中山站，犯下駭人的煙霧彈襲擊、隨機砍人案，隨後畏罪輕生。此案造成多人傷亡；衛福部今（20）日公布最新傷亡情況，包含嫌犯張文在內，共4人死亡；其餘11名傷者，仍有6人仍繼續留院治療。

​對於北捷恐攻案，小兒科醫師傑登在臉書粉專分享，該新聞讓很多家長心裡都很害怕，但比起關心細節，更重要的是：「如果當下你就在現場，該怎麼做，才能把小朋友安全帶離？」什麼情況下，應該「立刻離開現場」？在公共場所，只要有人出現以下任何一項，就建議你先帶孩子遠離，別留下來確認：

1、行為明顯異常、情緒高度激動

2、穿著或裝備與當下環境不相符

3、手持不尋常物品，且不願放下

4、你本能覺得「哪裡怪怪的、不太對勁」

傑登醫師說，相信直覺、拉開距離，永遠比留下來確認安全。如果真的發生狀況時，請記住這個「行動順位」：

一、拉開距離

．把小朋友拉到自己身後

．立刻往出口或人潮反方向移動

二、不圍觀、不拍攝

．停留，會增加不確定風險

．而圍觀者，往往最容易成為下一個受害者

三、離開後再處理其他事

．先確保安全，再報警或聯絡他人

．不回頭拿東西、不折返確認

他強調，這不是要你活在恐懼裡，而是讓你在真正需要的時候，能少一分猶豫，多一分把全家平安帶離現場的機會。願每一次準備，最後都用不上。​​​​​

若在公共場合遇到隨機傷人事件該如何應對。胸腔外科醫師杜承哲也提醒，就是「逃跑、躲避」，並遠離嫌犯最少四到六公尺的安全距離。​​

