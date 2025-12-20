恐攻模仿效應！男子捷運站外高喊「我有槍」 試圖搶警棍害1警受傷

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北捷運昨（19）日才發生27歲男子張文丟擲煙霧彈、持刀砍人，最終共造成4死11傷的恐怖攻擊案件，結果今（20）日捷運三民高中一號出口外，竟有一名35歲邱姓男子先是高喊「我有槍」後，隨即往二號出口方向移動，警方見狀立即上前盤查，結果邱男還試圖強奪警棍，造成陳姓員警受傷，而邱男也當場被逮捕。

捷運三民高中站。（圖／翻攝自Google地圖）

據悉，當時員警發現有異狀後，考量近期北捷恐攻事件，恐引發民眾恐慌並危害公共安全，立即上前盤查邱男，但邱男情緒激動，拒不配合，並趁員警持警棍警戒要求配合時，突伸手搶奪警棍，過程中還造成陳姓員警左手肘挫傷及右手掌撕裂傷，最後邱男被逮捕，陳姓員警也送往醫院治療，分局也派員到場慰問，警方也將邱男依恐嚇公眾、妨害公務案，隨案移送新北地檢署偵辦，並建請聲押。

