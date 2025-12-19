恐攻犯張文北車砍到誠品「身上多2裝備！」 粉專：實在令人費解

社會中心／綜合報導

有粉專發現，張文從北車到誠品恐攻時，身上多了手腕跟小腿的護套，「實在令人費解！」（圖／翻攝畫面）

張文今（19）日傍晚五點多，在台北車站內M7出口不明原因丟擲多顆煙霧彈，1位民眾上前制止被砍死亡。張文接著持長刀至北捷中山站外隨機殺人，且丟擲煙霧彈，再闖入誠品南西店砍人，最後墜樓輕生不治。目前共至少造成3死1命危9傷。如今有粉專發現，張文從北車到誠品恐攻時，身上多了手腕跟小腿的護套，「實在令人費解！」

粉專「Mr.柯學先生」曬出恐攻嫌犯張文，分別在北車、中山站誠品外犯案的對比照，並寫道「嫌犯在恐攻的同時，從北車到誠品，多了手腕跟小腿的護套，實在令人費解！」

PO文一出，立刻引發許多網友熱議「而且分局就在他租屋處不遠」、「墜樓急救畫面又沒護手跟護腿」、「我看怎麼感覺是左邊瘦，右邊壯」、「跑回公園路租屋處換裝」、「應該是同一人，監視器就可以知道了，至於他身上裝備會不同應該是後來才穿上的！背心是放刀的，後來推車就沒推了，應該是裝備都上身了」、「更令人無法置信，可以一路到中山站，都沒遇到警察」、「就跑回家拿裝備，監視器都追得到」、「感覺倆個人！ 身材不一樣！警方一定要查清楚」。

恐攻嫌犯張文過去曾為志願役軍人，但於民國111年間因酒駕遭國軍汰除。桃園地檢署證實，張文因遷移戶籍未申報，導致2024年11月25日報到之「教育召集令」無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，於2025年7月11日經桃園地檢署發布通緝。

張文在台北車站犯案後，隨即往中山站逃逸，又在中山站外揮刀，無差別攻擊路人，最後從高處墜樓，當場沒有生命跡象，送醫後宣告不治。



