恐攻男北捷M7丟煙霧彈傷人 囂張畫面曝光

記者莊淇鈞／台北報導

嫌犯丟擲煙霧彈恐攻的情形。（圖／翻攝畫面）

台北車站北捷M7出口，今天（19日）下午5時許，1名男子不明原因丟了1顆煙霧彈，當場傳出爆裂聲及濃煙，有1人受傷，傷者送醫時已無生命跡象。稍早前恐攻男犯案面曝光，只見犯嫌戴著防毒面罩，推著1大箱生存遊戲煙霧彈現身M7出口，隨手就往地上丟擲至少5顆煙霧彈，現場立即煙霧瀰漫。

這起震驚雙北的攻擊事件發生在傍晚5時許，目擊者透露，當時一名穿著深色衣物的男子，臉上竟然戴著專業的「防毒面罩」，在M8出口附近不明原因突然丟出數顆類似煙霧彈的物體。據了解，現場至少傳出四聲爆裂響動，隨後濃烈的灰白色煙霧迅速瀰漫至地下一層月台及大廳層。

更令現場民眾毛骨悚然的是，消息指出該名嫌犯身上疑似手拿30公分長刀，在丟擲完煙霧彈後，趁著人群驚慌推擠之際逃離現場。現場濃煙濃度極高，許多旅客即便戴著口罩仍感到呼吸困難、眼睛劇痛，有人邊跑邊驚喊「火災了！」、「有人放毒氣！」，引發嚴重的推擠與恐慌。

