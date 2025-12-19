恐攻男起底！曾任空軍志願役 酒駕遭汰除沒去教召遭通緝

張文原是空軍志願役，後因酒駕被汰除，19日犯下恐怖攻擊後墜樓身亡。（圖／翻攝畫面）

台北市19日下午發生恐怖攻擊，27歲通緝犯張文先是到台北車上丟擲煙霧到並砍傷57歲俞姓男子，又到中山站丟擲煙霧彈砍7人，他自己則墜樓身亡，釀成3死6傷悲劇，而張曾是空軍志願役，因酒駕遭汰除，後又因沒去教召而遭通緝，張家父母已被接至北上，相關案情仍須釐清。

據了解，張文是桃園人，平時在台北車站附近租屋，他19日下午帶著疑似自製的煙霧彈，先是到北車丟擲，並砍傷俞男致死，後又到中山站再次丟擲煙霧彈，先後共砍傷7人，他則在圍捕中墜樓喪命，最終釀成3死6傷悲劇。

而張男他原是空軍志願役，後因酒駕而遭汰除，依法得服完剩下兵役，但他又因戶籍遷移而沒收到教召令，這才因因妨害兵役而遭通緝，其父母已被通知北上，確切犯案原因還待調查。





