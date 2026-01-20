恐攻疑雲再現？阿富汗中餐廳爆炸釀七死 中國籍男罹難

（記者許皓庭／綜合報導）阿富汗首都喀布爾（Kabul）市中心於 19 日下午發生嚴重爆炸，造成至少 7 人死亡、10 多人受傷。根據緊急服務單位證實，罹難者中包含 1 名中國籍男子，另有 1 名中國公民受重傷。事發地點位於市中心繁華的沙赫爾諾區（Shahr-e-Naw），目前阿富汗安全單位已針對爆炸起因展開深入調查，並對周邊區域實施戒嚴。

圖／阿富汗首都喀布爾（Kabul）市中心於 19 日下午發生嚴重爆炸，造成至少 7 人死亡、10 多人受傷。（翻攝 The Informant X）

義大利非政府組織「緊急救援」（EMERGENCY）位於當地的醫院指出，其外科部門共接收了 10 餘名傷患，其中 7 人在送抵醫療院所前已失去生命跡象。據悉，受傷者除了中國籍公民外，還包括 4 名女性及 1 名孩童。該組織負責人強調，救援行動是在極度緊迫的情況下展開，相關單位正全力搶救重傷者。

爆炸現場位於當地著名的花卉商業街區，事發時間約在當日下午 3 時 30 分。一名不願具名的花店業者回憶，當時在人潮眾多的街道突然傳出驚天巨響，現場隨即陷入混亂與恐慌。目擊者指出，爆炸後多輛警車與救護車迅速趕抵，受難者的哀鳴與家屬的驚呼聲此起彼落。由於爆炸點位於熱鬧商圈，當地民眾普遍對自身生命安全感到極大憂慮。

喀布爾警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）隨後發布聲明釐清，爆炸核心是一家由名為艾約布（Ayub）的中國籍穆斯林所經營的麵食餐廳，主要服務對象為當地的中國穆斯林群體。札德蘭指出，死者除了負責人艾約布外，還包括 6 名阿富汗公民。雖然初步判斷爆炸起源於餐廳廚房附近，但詳細的事故肇因是人為攻擊或是單純意外，仍需進一步鑑識。

針對此次意外，阿富汗當局一度誤報發生地點為飯店，隨後修正為餐飲場所。目前警方正持續擴大調查範圍，確認是否有其他涉及安全的因素。這起悲劇再度引發國際社會對喀布爾安全局勢的關注，特別是針對外籍人士經營之商業場域的保護措施。相關領事單位也正密切跟進傷者救治進度，並提供必要的行政協助。

