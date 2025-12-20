恐攻者張文雲端筆記、學生照曝光！ 台警長槍預防模仿犯

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】27歲男子張文於昨（19）日涉嫌在台北捷運台北車站及中山站一帶，丟擲煙霧彈並持刀隨機攻擊民眾，造成重大傷亡。警方追緝過程中，張文一度闖入中山區誠品南西店，最後於大樓頂樓墜落身亡，全案共釀成3人死亡、11人受傷，為預防犯罪者仿效，全台警方嚴陣以待。

案發後，張文父母隨即北上配合警方調查，於台北市刑事警察大隊完成筆錄後返家。警方持搜索票前往其父母住處進行搜索，以釐清張文犯案動機與行徑。張文母親事後向媒體表示，家人與張文已失聯超過2年，平時並未同住，也不清楚其近況，直到接獲警方通知才得知涉案者為自己兒子，對於事件發生感到震驚與不解。

張文（中）一名居住於高雄的哥哥亦向警方表示，長時間未與弟弟聯繫，對其生活狀況及動向並不清楚。（翻攝畫面）

警方調查指出，張文因涉及妨害兵役案件，曾遭桃園地檢署發布通緝。今年1月，張文北上在台北市中正區公園路一帶承租分租套房。案發前，他曾於17日投宿南京西路一間旅館，疑似在房內製作汽油彈，並先後於中山區長安東路一段兩處地點，以及林森北路一處地下室縱火。隨後，他又返回租屋處縱火，疑似企圖分散警消能量。

警方指出，張文在警消忙於滅火之際，攜帶刀具、煙霧彈及疑似汽油彈前往台北車站一帶行兇，造成一名余姓男子遭砍身亡，並引發民眾恐慌。

專案小組進一步調查發現，張文的筆記型電腦疑似已遭焚毀，警方改由其雲端資料進行分析，初步成功破譯其「作案計畫書」。內容顯示，張文疑似模仿2014年發生於北捷板南線的隨機殺人事件，並選定人潮密集的捷運站周邊作案，以引起社會關注與恐慌。

警方指出，張文自去年10月起即開始規劃犯案，並自行學習製作汽油彈。由於他本身為生存遊戲玩家，另購買煙霧彈作為輔助工具，以製造混亂、利於行動。長柄刀械則被其用於隨機攻擊行徑中遇到的民眾。

根據媒體以及目前警方調查顯示，張文並未完全複製過往案件模式，而是選擇在捷運站外的開放空間犯案，警方研判其行為顯示仍存有逃逸意圖。

專案小組表示，目前解析出的作案計畫內容，與張文實際行動軌跡符合度超過9成，惟其最終在警方追緝至誠品南西大樓頂樓後，疑因無法脫身而選擇墜樓身亡。

警方強調，目前仍持續釐清張文的真正犯案動機，並加強捷運及人潮密集場所的安全戒備，以防範類似事件再次發生。