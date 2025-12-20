恐攻衝擊跨年氣氛 賈永婕喊話：相信政府維安、101跨年照辦

台北101董事長賈永婕表示101將如期準備跨年煙火。（翻攝臉書）

台北車站北捷區域、中山商圈及誠品南西店19日晚間發生隨機殺人與恐攻事件，震撼社會，也讓即將到來的耶誕節與跨年活動安全備受關注。面對網友呼籲「別去人多的地方」「跨年乾脆不要辦」，台北101董事長賈永婕首度回應，強調相信政府的維安能力，並表示101將如期準備跨年煙火與光雕，陪大家迎接新的一年。

事件發生後，交通部已下令全國交通場站全面加強戒備，希望避免類似悲劇重演。不少民眾因此產生不安情緒，社群平台上更出現「今年跨年在家比較安全」的聲音。對於外界關心北跨與101是否會升高維安規格，賈永婕回應，她對政府與相關單位的整體部署有信心，而她現階段最重要的工作，就是把跨年活動安全、完整地呈現。

網友擔心跨年還安全嗎？

賈永婕表示，捷運連續攻擊事件讓大家感到難過與憤怒，這些情緒都可以理解，但越是在這樣的時刻，越需要冷靜與理性。她呼籲社會大眾不要過度揣測案情，也不要轉傳未經證實的訊息，讓專業單位專心把事情處理好，本身就是對社會安全的支持。

她也強調，跨年活動本就是凝聚城市情感的重要時刻，自己會專注於把101的跨年煙火與光雕準備到位，與大家一起迎接新年到來。

面對恐慌情緒該怎麼做？

賈永婕進一步指出，恐慌與謠言往往會放大不安，理性面對、相信制度，反而能讓社會更穩定。她相信政府已經汲取事件教訓，相關單位也會在維安上做出必要調整，民眾不必過度恐慌。

