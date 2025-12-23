恐攻謠言再起 桃園機場接獲炸彈威脅 警方啟動緊急應變

全台人心惶惶 桃園機場也傳出炸彈恐嚇事件 警方全面戒備

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】北捷台北車站與中山商圈19日下午發生隨機殺人案，造成 4 死 11 傷，事件震撼全台，連日也頻傳恐嚇訊息，引發民眾不安。桃園國際機場今（23）日清晨 4 時許接獲不明威脅，內容揚言將在機場及桃園機場捷運沿線放置炸彈，各單位不敢大意，立即通報警方啟動最高層級警戒。

桃園機場公司表示，相關警政單位與各管轄分局已加強巡邏，並針對機場航廈、出入口及重要設施進行全面巡檢；桃捷公司行控中心也同步通知捷警隊加派人力，在各站提高警戒，全線站務人員及保全同步展開站體巡查，維護旅客安全。

目前警方正追查恐嚇訊息來源，嫌犯身分與動機仍待釐清。相關單位呼籲民眾勿散布未經查證的訊息，以免造成社會恐慌。(圖/警方提供)