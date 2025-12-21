恐攻釀4死！張文墜樓亡仍要查 週二解剖釐清死因

張文19日犯案後墜樓身亡，檢警預計週二解剖遺體。資料照片

台北捷運19日發生恐怖隨機攻擊事件，27歲通緝犯張文在下午5點多先於台北車站M7、M8出口連通道投擲煙霧彈，後遭余姓男子抵抗喬裝路人逃離現場，隨後又在6點多在中山南西商圈投擲煙霧彈、持刀隨機砍殺，犯案後從誠品百貨6樓墜樓身亡，檢警預計本週二下午解剖張嫌遺體釐清死因。

19日傍晚5點多，張文攜帶多枚汽油彈、煙霧彈及刀械，先在北捷台北車站M7、M8出口連通道附近點燃汽油彈後，朝人群投擲煙霧彈，但因余姓奮勇上前抗，當下並未讓傷亡持續擴大，不過余男最後也因遭利刃刺傷，最後不幸犧牲。

張文19日下午在北捷台北車站犯案後，喬裝路人逃離現場。翻攝自Threads@cheetah.333594

張文在北車犯案後，喬裝路人逃離現場，經過變裝再度於晚間6點多，前往中山站南西商圈展開第2波攻擊，他在馬路中央先投擲都沒煙霧彈，隨後持刀進入誠品南西店，過程中隨機砍傷多位民眾，犯後逃往百貨頂樓，最後墜樓身亡。

整起事件包含張嫌在內，共造成4死11傷，其中3名不幸罹難的死者，檢方已經完成相驗，並將遺體發還家屬，至於張嫌遺體，檢警預計本週二（23日）下午進行解剖釐清死因。外傳張嫌原本企圖從頂樓跳至1樓回收場的紙箱逃亡，但因紙箱提早被回收，導致最後傷重不治，但此說法已遭警方否認。



