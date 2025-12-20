恐攻釀4死「張文詳細時程表曝光」 4度縱火、5次換裝砍完人還回飯店補彈藥

張文謀劃近一年策畫這起恐怖攻擊，先後5度換裝躲避追緝，最終釀成4死11傷悲劇。（圖／翁靖佑攝）

台北市19日下午發生恐怖攻擊，27歲通緝犯張文到台北車站和中山區誠品南西店丟擲煙霧彈並砍人，釀成4死11傷悲劇，而張文早有預謀，案發前便投宿周邊的千慧旅館，19日下午4度縱火，犯案後還5次換裝以躲避查緝，最終在圍捕時墜樓身亡，確切犯案動機則仍須釐清。

警方調查，張文17日開始投宿千慧飯店並連住三晚，他19日下午3時40分，先騎乘重機至中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號附近3度縱火，導致2台自小客車、3台重機毀損，隨後改騎乘Ubike返回中正區公園路租屋處變裝。

張文下午4點53分又在租屋處縱火，59分從租屋處步行前往捷運台北車站M8出口進入，傍晚5點23分在M8-M7出口沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余姓被害人致死，導致3人受傷，而傍晚5點到6點間警力最為繁忙，他犯案後於傍晚5點55分再次步行前往千慧旅館，補齊彈藥後於6點31分離開。

晚間6點37分，張文步行前往誠品南西店，在店位持刀攻擊蕭姓機車騎士致死，隨後又進入店內持刀揮砍逛街民眾，中山交通分隊林姓員警在附近擔服交通疏導勤務，見滋擾後與保全進行追緝至6樓，犯嫌則在6樓脫下戰術背心等裝備並畏罪輕生，於晚間7時42分宣告不治，其行動最終釀成4死11傷悲劇。

張文計畫極為縝密，他謀劃近一年，案發前曾多次場勘，案發後5度換裝，在長安東路騎ubike脫掉米色外套穿黑色衣服，回公園路又改穿灰色連身雨衣，到台北車站時再次換上黑色衣服，進旅館後又改著米色外套，最終犯案時則穿上黑色衣服，想藉此躲避警方追緝，其確切犯案動機則仍待調查釐清。

