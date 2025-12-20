恐攻釀4死11傷！張文從小就孤僻 「幾乎沒朋友」家人也覺得他很怪

張文高中就讀餐飲科，與同學較少互動但樂於助人，沒想到在高中畢業幾年後成為恐攻惡魔。（圖／翻攝畫面）

台北市19日下午發生恐怖攻擊，27歲通緝犯張文到台北車站和中山區誠品南西店丟擲煙霧彈並砍人，釀成4死11傷悲劇，據了解，張文自幼就孤僻，幾乎沒有朋友，僅在高中時與一位同學感情較深，連家人都不能理解其行徑，他則2年多沒與家人聯絡，其確切犯動機則仍須釐清。

據了解，張文平時在台北車站附近租屋，他19日下午帶著疑似自製的煙霧彈，先是到北車丟擲，並砍傷俞男致死，後又到中山站再次丟擲煙霧彈並砍人，他則在圍捕中墜樓喪命，最終釀成4死11傷悲劇。

而張文高中時就讀永平高中餐飲科，他從小就個性孤僻，家人也覺得他「怪怪的」，與班上大多數同學都沒有互動，僅與一位同學關係較深，同學對他印象多半是表現平平但熱心助人，沒想到在高中畢業後幾年成為惡魔。

張文畢業後進入空軍擔任志願役，2022年因酒駕而遭汰除，2024年11月因沒收到教召令，今年7月而遭妨害兵役通緝，張文則與家人約2年沒有聯繫，父母也無法與他取得聯繫，更不知道他在外的生活，其確切犯動機則仍待調查釐清。

