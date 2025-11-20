恐攻驚魂！揚言在「台北市各校放炸彈」 教育局：未發現爆裂物、啟動校安機制

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

教育部國教屬今（20）日接獲警政署雲端治安管制系統通報訊息，有人揚言將在台北市中小學校園內放置炸彈。台北市教育局表示，在接獲國教署通知後，已在第一時間啟動校安機制，加強各校的門禁與巡查，同時也通報台北市少年警察隊。目前未發現實際危害或爆裂物跡象。

警政署雲端治安管制系統今日通報國教署，示警有人揚言在台北市國小、國中、高中等校園內放置炸彈。台北市教育局證實接獲恐嚇消息，除了通知相關學校強化門禁管制和校園巡查外，也通報台北少年警察隊視需要進入校園協助。截至目前尚未發現任何實際危害或爆裂物跡象，警方也持續追查中。

北市教育局強調，任何危及師生安全的恐嚇行為都不會被容忍，將全力配合警政單位依法究辦，絕不姑息。教育局也將持續掌握情資，並請各校加強校內安全巡查，提醒教職員工生提高警覺，如發現可疑人、事、物，應立即通報學校及警方查證。



