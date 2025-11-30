恐暫時吃不到伊比利豬 西班牙時隔31年再爆非洲豬瘟

【緯來新聞網】非洲豬瘟中央災害應變中心29日指出，西班牙政府網站正式公布，該國再度出現非洲豬瘟疫情。凡自西班牙起運的活體豬隻與相關肉類產品，自即日起禁止進口。這是該國自1994年以來，睽違31年再次爆出疫情。

西班牙豬肉目前禁運台灣。（圖／免費圖庫pixabay）

應變中心表示，政府將持續關注ASF國際疫情，西班牙114年11月28日於其官方網站發布新聞稿，該國11月26日於巴賽隆納郊區發現的兩頭野豬屍體，經確診為ASF。依據WOAH疫情通報，該國先前最後一例發生在83年9月，這是清淨以來時隔31年首次檢出ASF。應變中心表示西班牙此次疫情顯見國際間ASF疫情仍不斷升溫，病毒傳播風險切不可輕忽。



農業部今（29）日公告將西班牙自ASF非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自今日起裝船（機）起運者禁止輸入台灣，違者處以退運或銷燬。該國112年至114年分別輸入25,452、16,019及17,384公噸豬肉產品，輸台豬肉數量僅次於加拿大。



應變中心呼籲進口業者務必遵守檢疫規定，以免產生損失。西班牙與台灣間目前無直接通航，惟可直接通郵，仍具有疫情傳入之風險，防檢署於今日將該國列入過去三年發生ASF國家及高風險國家名單，防檢署將偕同各邊境檢疫機關於邊境加強檢疫。



應變中心提醒國人，我國10月下旬於台中市梧棲區發生之ASF疫情業經有效控制確認終止，將於明年積極爭取再次列入ASF非疫區國家，民眾倘違規自ASF發生國家攜帶或以快遞及郵寄方式輸入豬肉製品者，將提高疫病入侵風險，從而影響我國養豬產業之發展，凡經查獲將以零容忍態度處以重罰，應變中心呼籲國人應遵守動植物邊境管制規定，共同維護國內家畜禽產業及國人食品安全。

