恐暴跌低於15度 賈新興：11/24東北季風迎風面有雨

氣象專家賈新興今（19日）表示，明天水氣減少，到了24日至27日期間，將再度受到兩波東北季風影響，迎風面的基隆北海岸有雨，25日晚到26日清晨，電腦預測可能低於15度。

今天清晨新北富貴角低溫探12.4度。（圖／翻攝自賈新興臉書）

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在YT頻道表示，今天清晨苗栗以北空曠區低溫都來到13度，新北富貴角12.4度，馬祖12度左右，台北氣象站更是測到低溫15.7度。

歐洲模式預測未來低空氣流和降雨分布圖。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興整理未來10天的天氣重點，20日宜蘭有零星短暫雨，21日北海岸和宜蘭有零星短暫雨，22日至23日北海岸和基隆、大台北東側山區、宜蘭有零星短暫雨，午後花蓮山區有零星短暫雨。下週一（24日）受到東北季風影響，午後桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨，25日午後山區有零星短暫雨，26日晚間恆春半島有零星短暫雨，27日東北季風影響，北海岸和基隆至宜蘭有零星短暫雨，28日各地轉為好天氣，晴時多雲。

賈新興也提醒，由於超過五天後的預報變動大，且不確定性高，應繼續留意最新氣象預報資訊。

