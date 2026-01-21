恐有安全風險 波蘭考慮禁中國製車輛進入軍事基地

法新社20日報導，根據波蘭國防部官員透露，波蘭當局正在考慮禁止中國汽車進入軍事基地，理由是可能存在安全風險。

波蘭陸軍參謀總部發言人皮耶查克上校(Colonel Marek Pietrzak)20日向法新社表示，此舉旨在防範「與技術、資訊獲取、(車輛)內置感測器數量以及未經我們知曉且超出我們控制範圍的數據傳輸相關的風險」。

他說：「未來幾天將會提出解決方案。」

波蘭媒體報導，新措施可能也適用於美國企業特斯拉(Tesla)生產的汽車。

根據波蘭國防部透露，「目前正在制定相關規定，限制中國製車輛進入受保護的軍事基地和設施。」

國防部公關服務在一封致法新社的電子郵件中寫道，新規定還可能涵蓋「軍用電話和其他資料載體與此類車輛上安裝的系統之間的連接」。

目前在北大西洋公約組織(NATO)與歐洲聯盟(European Union)成員國波蘭，是否允許配備視聽紀錄系統的車輛進入軍事基地，由各軍事基地的指揮官決定。