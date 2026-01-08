恐有新颱風？賈新興曝「2波最凍時刻」跌破6度 一路冷到下週二

生活中心／彭淇昀報導

近幾日持續受強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫驟降，氣象專家賈新興表示，會一直冷到下週二，預估本波最低溫在今日深夜至明日清晨、明日深夜至10日清晨，台北氣象站低溫預估9.8至10.5度， 西半部空曠區域預估低溫6至8度左右。

賈新興預估，本波最低溫出現於今日深夜至明日清晨以及明日深夜至10日清晨，西半部空曠區域預估低溫6至8度左右。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興指出，明日仍持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，西半部於深夜至清晨氣溫偏冷，花東山區多雲時晴；週六（10日）午後桃園以北山區及基隆至宜花東轉有零星短暫雨，週六晚起至下週一（12日）有受大陸冷氣團影響的機率。其中週日（11日）桃園以北山區及東北角至宜花及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨；下週一午後東北角轉多雲。

賈新興提到，預估本波最低溫出現於今日深夜至明日清晨以及明日深夜至10日清晨，台北氣象站低溫預估9.8至10.5度， 西半部空曠區域預估低溫6至8度左右，此外，今日中午前，宜蘭太平山一帶有降雪或霧淞的機率。

賈新興觀察13日至14日於菲律賓東方近海附近，熱帶系統發展的機率。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興表示，13日至14日各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲。另外，觀察13日至14日於菲律賓東方近海附近，熱帶系統發展的機率，15日午後至16日宜花東山區多雲；16日桃園以北山區及宜花有零星短暫雨，臺東山區亦有零星短暫雨；17日午後桃園以北山區、基宜和花東山區有零星短暫雨。

