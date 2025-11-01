恐有雙颱！林得恩曝最新預測：非常接近台灣東部外海

今天(2日)東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大台北、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

氣象署指出，氣溫方面，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東北部整天氣溫約19至25度，其他地區早晚稍涼，低溫21至23度，高溫24至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時調整衣物，南來北往也請留意氣溫差異較大；離島天氣方面，澎湖為陰時多雲，23至24度；金門為晴時多雲，21至25度；馬祖為陰時多雲20至21度。

氣象專家林得恩在臉書「林老師氣象站」發文提到，原位於菲島東南方外海的98W，已於昨晚增強升格為今年第25號颱風「海鷗」。根據最新路徑預測顯示，海鷗將會繼續西行，通過菲律賓中部陸地後，再進入南海，強度也有增強的趨勢；對我台灣並沒有直接的影響，原預期在台灣東北部與環境東北季風所產生共伴效應的機會相當降低。

海鷗颱風對台無影響。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

林得恩表示，要注意的是，當海鷗遠離之際，後面還帶著一個跟班。根據今晨美國NCEP及歐洲ECMWF數值模式模擬結果均顯示，在11/7前後，西北太平洋海域又有一個新的熱帶擾動生成、發展訊號；並於11/9前後，通過菲島北部陸地，再進入南海。

林得恩說，歐洲EC-AIFS數值模式模擬則認為，這個新擾動將會以拋物線方式，非常接近台灣東部外海，然後再到日本南方海域。由於時間尚久，變動性大，還可以再追蹤觀察未來駛流場導引的角色；不過，可以確定的是，當時環境非常適合擾動繼續發展，這個擾動再增強為颱風的機會相當高，而且強度應該不弱。

