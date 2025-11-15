恐有食安風險！美國Costco緊急召回2項產品

美國好市多（Costco）緊急召回2項產品。（示意圖／翻攝自unsplash）





美國好市多Costco震撼公告！針對Kirkland Signature 凱薩沙拉及雞肉凱薩沙拉三明治發出自主回收通知，原因是裡頭的凱薩醬可能含有「異物塑膠」，恐對食用安全造成風險，提醒消費者停止食用並盡速退貨。

根據《THE Healthy》報導，Costco與食品供應商Ventura Foods於當地時間7日發出聲明指出，Kirkland Signature凱薩沙拉以及雞肉凱薩沙拉三明治，因沙拉醬可能遭塑膠微粒污染，決定進行預防性召回。雖然未透露異物來源或受影響的產品數量，但聲明中強調，此舉是基於高度謹慎原則，避免任何潛在的健康危害。

據了解，受到影響的2件凱薩沙拉產品，外觀為透明塑膠盒包裝，內含切碎蘿蔓葉、檸檬片、帕瑪森起司、蒜味麵包丁，以及兩包獨立封裝的凱薩醬，受消費者高度喜愛。

Costco指出，即便產品內僅含極少量異物，但仍可能對食用者造成傷害。此次召回的商品有特定有效期限，若消費者手上商品有限期限介於2025年10月17日至2025年11月9日間，應盡速拿回Costco賣場，即可獲得全額退款，後續也將和供應商合作，追查異物來源並改善品質控管，以確保食安方面不受影響。

