恐有「1號颱風」生成！ 專家曝：「1月颱」侵台未曾發生過

專家吳德榮曝恐有「1號颱風」生成。（鏡報林煒凱）

氣象專家吳德榮今（11）日指出，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率，資料顯示，西北太平洋「1月颱」侵台未曾發生過。但對台灣是否會有間接影響？各國模擬還在調整、應續觀察。

明起回溫 日夜溫差仍大

吳德榮透過「氣象應用推廣基金會」專欄說明，今日各地轉為晴朗穩定，花、東仍有零星短暫飄雨的機率。白天氣溫變化不大，今晚、明晨因「輻射冷卻」加成，本島平地的最低氣溫仍在9度以下。

吳德榮說，明起白天起至週五各地大多晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天舒適漸趨微熱；但因「輻射冷卻」偏強、連日的早晚、氣溫仍偏低，日夜溫差很大。

恐有「1號颱風」生成！

吳德榮指出，各國模式模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。氣候資料顯示，西北太平洋「1月颱」侵台未曾發生過。但對台灣是否會有間接影響？各國模擬還在調整、應續觀察。

