恐涉滅證！黃國昌小姨子11月急解散耘力國際 無照安親班轉陣地重起爐灶

民眾黨主席黃國昌涉豢養狗仔跟拍政敵、利用人頭收賄等爭議一一浮出，支付狗仔薪水的凱思國際資金來源也引發關注；根據媒體調查，黃國昌小姨子高翬在2016年成立耘力國際，後來更注資百萬元成立凱思國際，由安親班的輔導老師李麗娟擔任負責人，以製造斷點。不過根據週刊今日報導，安親班無照經營遭到踢爆後，近期悄悄搬到仁愛路四段一處辦公大樓重起爐灶；同時耘力公司更被發現，高翬在11月下旬火速將其解散，遭質疑滅證意圖濃烈。

根據《鏡週刊》最新報導指出，近日李麗娟被目擊帶著與黃國昌兒女年齡相近的學生，在放學時段集體背著書包，魚貫進出仁愛路四段一棟混合大樓；有知情人士透露，該大樓距黃國昌現在住的地方不遠。然而，在該大樓一樓完全看不到任何安親班的招牌，在北市教育局也沒有任何立案資訊，恐怕跟先前在民生社區經營時一樣，仍採違法的私塾經營模式。

另外《鏡週刊》調查更發現，高翬不只怕遭台北市政府稽查而轉移安親班陣地，還在11月20日悄悄將耘力國際解散。

週刊報導指出，由於耘力的帳冊恐會跟著公司解散一起遭銷毀，形同金流滅證；即便高翬將來面對司法調查，相關證物若不翼而飛，只要以搬家或公司解散等語搪塞，就有冠冕堂皇的理由。週刊認為，由此也不難看出全案背後，恐有熟知法律程序與檢調辦案模式的高人藏身下指導棋。

有法界人士向週刊點出，李麗娟是否涉及凱思國際的實際運作，只要從參與跟拍的狗仔證詞就不難窺得全貌；目前相關證據都顯示，李麗娟只是凱思掛名的負責人，發薪水、指揮調度跟拍，完全與她無關。如今隨著更多證據曝光，李的身分只是安親班課輔老師，且跟匯錢進入凱思的企業負責人及金主毫無聯繫及互動，「形同坐實黃國昌就是隱身背後擔任凱思藏鏡人的角色。」

