即時中心／顏一軒、陳治甬報導

高雄市明（31）日晚間即將迎來跨年夜人潮，由於北捷攻擊事件殷鑑不遠，市長陳其邁今（30）日主持市政會議前受訪時指出，由於跨年活動恐湧入20萬人潮，因此在捷運站等重要交通路口，也會加強與捷運公司的聯繫，採用更嚴格的標準來監看是否有可疑人員，並在捷運車廂等地，配合捷運警察隊定期盤查；高雄市政府警察局則說，市府已建置無死角監控網絡，整合37支監視器影像及空拍畫面，並即時回傳至前進指揮所。





今早9時，陳其邁在高雄市警察局長林炎田等人的陪同下，前往前鎮區「淨零學院」召開市政會議，並於會前接受媒體聯訪回應時事。

快新聞／恐湧入20萬人潮！高雄跨年夜37鏡頭緊盯 陳其邁下令：最高等級全力應變

高雄市政府今日召開市政會議，市長陳其邁針對跨年活動安全維護、碳權計畫政策推動及校園安全管理等議題，要求各局處積極落實。（圖／高市府提供）

針對31日是否有在交通運輸、演唱會現場增派警力部署一事，陳其邁指出，明晚就是跨年夜，市府昨日也進行相關的實兵演練，整個場域部署人力會超過上千人，其中包括在不定時利用優勢警力進行巡邏，另外在整個活動進行的時候，採用網格部署，希望能夠及早就整個事件的預防、監管，以及事後發生的應變。

快新聞／恐湧入20萬人潮！高雄跨年夜37鏡頭緊盯 陳其邁下令：最高等級全力應變

高雄市政府今日召開市政會議，市長陳其邁針對跨年活動安全維護、碳權計畫政策推動及校園安全管理等議題，要求各局處積極落實。（圖／高市府提供）

陳其邁說，如果涉及傷患，相關的醫院救治、場域安全維護，務必要做到滴水不漏，讓所有的人員在現場都能平安，尤其預估來往人數將會超過20萬人左右，因此在整個通勤路線，尤其在捷運站等重要交通路口，也會加強與捷運公司的聯繫，採用更嚴格的標準來監看是否有可疑人員，或是在捷運車廂等地，配合捷運警察隊定期盤查。

快新聞／恐湧入20萬人潮！高雄跨年夜37鏡頭緊盯 陳其邁下令：最高等級全力應變

高雄市政府今日召開市政會議，市長陳其邁針對跨年活動安全維護、碳權計畫政策推動及校園安全管理等議題，要求各局處積極落實。（圖／高市府提供）

同時，陳其邁也提醒市民，在活動進行過程中，也必須隨時注意到現場活動主持人等重大訊息的發布，有鑑於若有事件發生時，廣播或麥克風等方式可能無法達到效果，所以在大型螢幕顯示器中也配置重要的文字訊息或疏散等相關資訊，務必請大家全力配合現場警方指揮，最重要的是務必讓整個活動平安順利進行，明晚除市府同仁外，林炎田局長也會親自坐鎮指揮，協調相關應變事宜。

陳其邁強調，跨年並非只有當晚的活動，以市府的經驗，包含元旦等都是人潮非常多的時間，在市區人潮較多的重要地點，同樣在警力部署與市府各局處的治安維護工作，也都會提高到最高等級，全力應變。

高雄市警察局則表示，市府已建置無死角監控網絡，整合37支監視器影像及空拍畫面，並即時回傳至前進指揮所，落實「狀況在哪裡、鏡頭就在哪裡、警力就在哪裡」原則，並強化公私協力通報機制，與保全業者建立即時情資交換，針對可疑人士迅速通報並協助警方管制，確保民眾安全。警察局也增派警力，並設置舞台前事故處理小組及防踩踏警組，確保快速反應與核心防護，縮短通報與處置時間，讓市民安心參與跨年活動。





